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Борщовий набір зростає в ціні — чому дорожчають овочі

1 грудня 2024 17:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на овочі продовжують зростати — як та чому подорожчав борщовий набір
Продуктовий ринок. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Цього року вартість борщового набору суттєво зросла. Овочі, які зазвичай вирізняються доступною ціною, продемонстрували рекордне подорожчання. Причинами цього стали не лише проблеми з урожаєм, але й вплив економічних чинників, що зумовили здорожчання картоплі, моркви та цибулі.

Про це розповідає РБК-Україна.

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Як подорожчав борщовий набір

За класичним рецептом українського борщу основними овочевими інгредієнтами є картопля, морква, капуста, цибуля та буряк. Якщо раніше найбільшу частку витрат на приготування страви становило м’ясо, то нині ситуація кардинально змінилася.

Найбільше подорожчала картопля. Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, гуртова ціна картоплі наразі сягає в середньому 22 грн/кг, що у 2,3 разу вище, ніж торік у цей самий період. У роздрібній торгівлі середня ціна для споживачів становить уже 32,60 грн/кг, що означає триразове зростання за рік.

За рік, згідно з даними порталу "Мінфін" та Держстату, спостерігалося значне зростання цін на овочі борщового набору. Зокрема:

  • Картопля подорожчала з 11,9 грн у листопаді 2023 року до 32,6 грн/кг нині.
  • Білоголова капуста зросла в ціні з 11,9 грн до 30 грн/кг.
  • Морква піднялася в ціні з 11,4 грн до 28,3 грн/кг.
  • Цибуля здорожчала з 15,1 грн до 18,3 грн/кг.
  • Буряк подорожчав із 11,5 грн до 16,3 грн/кг.

Чому дорожчають овочі в Україні

Гопка зазначає, що цього року на вартість овочів значно вплинули кілька ключових факторів. Насамперед це погодні умови: сильна спека влітку призвела до зниження врожайності, що скоротило пропозицію та негативно позначилося на якості продукції.

Серед інших причин виділяються:

  • Продовольча інфляція, яка загалом підвищує ціни на продукти.
  • Нестача робочої сили, що впливає на збирання та обробку врожаю.
  • Зростання вартості ресурсів: сировини, пального та електроенергії.

Додатковий тиск на ціни чинить підвищення витрат на зберігання овочів. Наприклад, картоплю зазвичай зберігають у спеціальних сховищах із холодильними установками. Проте через високу вартість електроенергії такі методи стають менш економічно вигідними, що також відображається на ціні продукції.

Здорожчання капусти зумовлене як високими витратами на зберігання, так і невисокою врожайністю цього року. На гуртовому ринку ціна капусти нині становить 24 грн/кг, що в 3,5 разу більше, ніж торік у цей самий період.

Схожа ситуація спостерігається і з морквою. Через обмежену пропозицію її ціна залежить від поточної ринкової ситуації. На гуртових ринках моркву продають по 27 грн/кг, що втричі перевищує рівень минулого року.

Що буде з цінами взимку

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович підкреслює, що за останній рік ціни на "борщовий набір" зросли втричі.

У майбутньому капуста та цибуля можуть опинитися в дефіциті через зниження врожайності. Це, ймовірно, змусить Україну збільшити імпорт, щоб забезпечити внутрішній попит.

Експертка прогнозує подальше зростання цін на овочі "борщового набору" в найближчі місяці. Це пов’язано зі скороченням сезонної пропозиції та зростанням витрат на зберігання. У зимовий період очікується щомісячне підвищення цін на 2-3%.

Отже, у 2024 році приготування борщу стало значно дорожчим, ніж у попередні роки. Як зазначає Попович, тенденція до зростання цін, ймовірно, триватиме щонайменше до початку 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, грудень 2024 року може стати фінансово складним для українців. Прогнозується зростання курсу долара, що вплине на доходи та заощадження громадян. Окрім того, очікується чергова хвиля подорожчання продуктів харчування напередодні різдвяно-новорічних свят. Не варто також забувати про можливі зміни в податковому навантаженні, заплановані на цей місяць, які можуть додатково ускладнити ситуацію.

Ми також писали, що до кінця 2024 року в Україні прогнозується подорожчання хліба на 10–15%. Основні причини — зростання цін на сировину, енергоносії та транспортні послуги. Наразі мінімальна вартість кілограма хліба перевищила 35 гривень, а подорожчання зачепить усі види цієї продукції.

продукти овочі борщ картопля цибуля ціни на продукти

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