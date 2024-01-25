Ціни на оренду в Ужгороді в січні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру в Ужгороді

Вечірній Ужгород. Фото: bild.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У багатьох українців оренда житла у 2024 році може викликати серйозні труднощі. Так, ми про ціни на оренду квартир в Україні, які йдуть вгору і не може їх зупинити ані війна, ані складна економічна ситуація в країні. Вартість оренди квартир в Ужгороді та по всій західній Україні різко зросла з початку російського вторгнення, і на другий рік війни не лише не знижується, а й поступово збільшується. Однак, не все так песимістично, і в Ужгороді доступні відмінні варіанти для оренди за розумну ціну та на різні смаки.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду в Ужгороді у 2024 році та скільки коштує зняти тут житло у січні.

Читайте також:

Як змінились ціни на оренду в Ужгороді

За даними українського маркетплейса Dіm.Ria середня ціна оренди однокімнатної квартири в Ужгороді у серпні 2023 року становила приблизно 14 200 грн. В порівнянні з цінами за цей же період у 2022 році вартість оренди зросла на 7%. Оренда двокімнатних квартир у серпні 2023 року в Ужгороді в середньому коштувала трохи більше 17 тис грн і зросла в порівнянні с цінами у серпні 2022 року на 4%.

Середня вартість оренди квартири 1-кімнатної квартири в Україні станом серпень 2023 року. Фото: Dіm.Ria

При цьому у грудні 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири в Ужгороді впала і становила приблизно 12 450 грн, що на 7,9% вище в порівнянні з цінами за цей же період у 2022. Втім, в порівнянні з цінами на кінець літа вартість оренди однокімнатної квартири впала на 12%. Ціни на оренду двокімнатних квартир у грудні 2023 року в Ужгороді також істотно знизились. В середньому оренда двокімнатної квартири в кінці року тут коштувала маже 12 тисяч грн і впала в порівнянні с цінами у грудні 2022 року на 4%. При цьому падіння у порівнянні з серпневими цінами тут склало 30%.

Середня вартість оренди квартири 1-кімнатної квартири в Україні станом грудень 2023 року. Фото: Dіm.Ria

За даними агрегатора з пошуку нерухомості ЛУН, в Україні продовжує зростати попит на оренду. Серпень 2023 став рекордним за інтересом до оренди квартир за всю історію спостережень. Загалом за 2023 рік столиця України, Київ, посіла лише третє місце за вартістю оренди однокімнатної квартири — 13 тис. гривень. Перевершили столицю Львів, де вартість становить 16 тис. гривень, і, якраз, Ужгород, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштувала 15 100 грн. За ціною оренди двокімнатної квартири Ужгород також посів друге місце. Оренда двокімнатної квартири у 2023 році в середньому тут коштувала 16 900 грн.

Середня вартість оренди квартири 1-кімнатної квартири в Україні станом на 2023 року. Фото: ЛУН

При цьому у січні 2024 року, згідно з даними оголошень на платформі M2bomber, середня орендна плата в Ужгороді все ж таки трохи зросла і становить близько 12 800 грн за 1-кімнатну квартиру.

Квартири, що здаються в оренду в Івано-Франківську та ціни на них

Смарт-квартира в районі Боздош

В районі Боздош пропонується в оренду нова, чиста та світла смарт-квартира. В наявності холодильник, пральна машина, чайник, мультиварка і мікрохвильова піч Оплата комунальних послуг здійснюється за лічильниками. Господар віддасть перевагу орендарю без шкідливих звичок та без тварин. Також господар наполягає на проживанні лише однієї особи в квартирі.

Вартість оренди: 9 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної смарт-квартири в районі Боздош. Фото: OLX

Смарт-квартира в новому районі

Ще одна 1-кімнатна квартира здається в новому районі Ужгорода за адресою вул. Легоцького, 66. Поруч знаходяться ТРЦ Tokyo, ринок та зупинка громадського транспорту. Квартира знаходиться в хорошому стані, обладнана новою кухнею та ванною. Опалення здійснюється індивідуальним газовим методом. Приміщення повністю мебльоване та готове до негайного заселення.

Вартість оренди: 10 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири в новому районі. Фото: OLX

Квартира від власника

Ще одна квартира в нашому списку пропонується від власника для довгострокової оренди та не здається на період менше ніж на 2-3 місяці. Квартира розташована у новобудові, побудованою у 2021 році, і обладнана всією необхідною технікою, меблями та має сучасний ремонт. На території є закрите паркування та система відеоспостереження. Поруч розташовані піцерія, супермаркет та кафе. Адреса квартири: вул. Собранецька, 8.

Вартість оренди: 12 420 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири від власника. Фото: OLX

Однокімнатна квартира в ЖК "Сакура"

Як запевняє автор оголошення ця 1-кімнатна квартира-студія ідеально підходить для молодої пари. Вона розташована на 6-му поверсі та добре утеплена, що робить оплату опалення взимку дуже демократичною. Вікна виходять надвір. У квартирі є меблі, телевізор, пральна машина, холодильник та посуд. Також тут є просторий балкон. Відмінна транспортна розв'язка та вся необхідна інфраструктура знаходяться в пішій доступності, включаючи супермаркет, продуктовий ринок та ТРЦ Tokyo.

Вартість оренди: 12 420 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири в ЖК "Сакура". Фото: OLX

Студія в центрі міста

Остання квартира в нашому списку розташована у центрі міста по вулиці Малокам'яна. Квартира знаходиться в клубному будинку з 6 квартирами. За словами автора оголошення, в наявності є необхідна техніка та меблі для комфортного проживання. У квартирі також встановлена тепла підлога з регулятором тепла. Перевага надається для одинакам або парам.

Вартість оренди: 13 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири в центрі міста. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що в Україні виросли ціни на ринку вторинного житла за 2023 рік. На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на вторинному ринку житла. Пропозиція продажу у грудні 2023 року суттєво збільшилася порівняно із кількістю оголошень у грудні 2022. А кількість оголошень оренди навпаки зменшилася майже у всіх областях.

Також ми писали про те, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з торішніми показниками.

Крім того, ми розповідали, як у Львові змінились ціни на житло у січні. У Львові, як і загалом по всій західній Україні з початком війни, різко зросли, але й на другий рік війни зупинятися, схоже, не планують.