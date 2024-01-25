Цены на аренду в Ужгороде в январе 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Ужгороде?

Вечерний Ужгород. Фото: bild.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

У многих украинцев аренда жилья в 2024 году может вызвать серьезные затруднения. Да, мы о ценах на аренду квартир в Украине, которые неуклонно идут вверх, и не может их остановить ни война, ни сложная экономическая ситуация в стране. Стоимость аренды квартир в Ужгороде и всей западной Украине резко возросла с начала российского вторжения, и на второй год войны не только не снижается, но и постепенно увеличивается. Однако, не все так пессимистично, и в Ужгороде доступны отличные варианты для аренды по разумной цене и на разный вкус.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Ужгороде в 2024 году и сколько стоит снять жилье в январе.

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Как изменились цены на аренду в Ужгороде

По данным украинского маркетплейса Dim.Ria, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде в августе 2023 года составляла примерно 14 200 грн. В сравнении с ценами за этот же период в 2022 году стоимость аренды выросла на 7%. Аренда двухкомнатных квартир в августе 2023 года в Ужгороде в среднем стоила немногим более 17 тыс. грн и выросла по сравнению с ценами в августе 2022 года на 4%.

Средняя стоимость аренды квартиры 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на август 2023 года. Фото: Dim.Ria

При этом в декабре 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде упала и составила примерно 12 450 грн, что на 7,9% выше по сравнению с ценами за этот же период в 2022 году. Впрочем, по сравнению с ценами на конец лета стоимость аренды однокомнатной квартиры упала на 12%. Цены на аренду двухкомнатных квартир в декабре 2023 года в Ужгороде также существенно снизились. В среднем аренда двухкомнатной квартиры в конце года здесь стоила почти 12 тысяч грн и упала по сравнению с ценами в декабре 2022 года на 4%. При этом падение по сравнению с августовскими ценами здесь составило 30%.

Средняя стоимость аренды квартиры 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на декабрь 2023 года. Фото: Dim.Ria

По данным агрегатора по поиску недвижимости ЛУН, в Украине продолжает расти спрос на аренду. Август 2023 года стал рекордным по интересу к аренде квартир за всю историю наблюдений. В целом за 2023 год столица Украины, Киев, заняла только третье место по стоимости аренды однокомнатной квартиры — 13 тыс. гривен. Превзошли столицу Львов, где стоимость составляет 16 тыс. гривен, и, как раз, Ужгород, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоила 15 100 гривен. По цене аренды двухкомнатной квартиры Ужгород также занял второе место. Аренда двухкомнатной квартиры в 2023 году здесь стоила 16 900 грн.

Средняя стоимость аренды квартиры 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на 2023 год. Фото: ЛУН

При этом в январе 2024 года, согласно данным объявлений на платформе M2bomber, средняя арендная плата в Ужгороде все же немного выросла и составляет около 12 800 грн за 1-комнатную квартиру.

Квартиры, сдающиеся в аренду в Ивано-Франковске и цены на них

Смарт-квартира в районе Боздоша

В районе Боздош предлагается в аренду новая, чистая и светлая смарт-квартира. В наличии холодильник, стиральная машина, чайник, мультиварка и микроволновка Оплата коммунальных услуг осуществляется по счетчикам. Хозяин предпочтет арендатора без вредных привычек и без животных. Также хозяин настаивает на проживании только одного человека в квартире.

Стоимость аренды: 9 000 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной смарт-квартиры в районе Боздош. Фото: OLX

Смарт-квартира в новом районе

Еще одна 1-комнатная квартира сдается в новом районе по адресу ул. Легоцкого, 66. Рядом находятся ТРЦ Tokyo, рынок и остановка общественного транспорта. Квартира находится в хорошем состоянии, оборудована новой кухней и ванной. Отопление производится индивидуальным газовым методом. Помещение полностью меблировано и готово к немедленному заселению.

Стоимость аренды: 10 000 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в новом районе. Фото: OLX

Квартира от владельца

Еще одна квартира в нашем списке предлагается от собственника для долгосрочной аренды и не сдается на период менее чем на 2-3 месяца. Квартира расположена в новостройке, построенной в 2021 году, и оборудована всей необходимой техникой, мебелью и имеет современный ремонт. На территории есть закрытая парковка и система видеонаблюдения. Рядом находятся пиццерия, супермаркет и кафе. Адрес квартиры: ул. Собранецкая, 8.

Стоимость аренды: 12 420 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры от собственника. Фото: OLX

Однокомнатная квартира в ЖК "Сакура"

Как уверяет автор объявления, эта 1-комнатная квартира-студия идеально подходит для молодой пары. Она расположена на 6-м этаже и хорошо утеплена, что делает оплату отопления зимой очень демократичной. Окна выходят во двор. В квартире есть мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник и посуда. Также здесь есть просторный балкон. Отличная транспортная развязка и вся необходимая инфраструктура находятся в пешей доступности, включая супермаркет, продуктовый рынок и ТРЦ Tokyo.

Стоимость аренды: 12 420 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в ЖК "Сакура". Фото: OLX

Студия в центре города

Последняя квартира в нашем списке находится в центре города по улице Малокаменная. Квартира находится в клубном доме с 6 квартирами. По словам автора объявления, налицо необходимая техника и мебель для комфортного проживания. В квартире также установлен теплый пол с регулятором тепла. Предпочтение отдается одиночкам или парам.

Стоимость аренды: 13 000 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в центре города. Фото: OLX

Напомним, мы писали, что в Украине выросли цены на рынке вторичного жилья за 2023 год. На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и количестве предложений на вторичном рынке жилья. Предложение продажи в декабре 2023 существенно увеличилось по сравнению с количеством объявлений в декабре 2022. А количество объявлений аренды наоборот уменьшилось почти во всех областях.

Также мы писали о том, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, мы рассказывали, как во Львове изменились цены на жилье в январе. Во Львове, как и в целом по всей западной Украине с началом войны, резко выросли, но и на второй год войны останавливаться, похоже, не планируют.