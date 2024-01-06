Ціни на продаж та оренду житла зросли — як змінилась вартіть нерухомості в Україні у 2023 році

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олександр Гончаров

На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на вторинному ринку житла. Пропозиція продажу у грудні 2023 року суттєво збільшилася порівняно із кількістю оголошень у грудні 2022. А кількість оголошень оренди навпаки зменшилася майже у всіх областях.

Про динаміку цін та пропозицій на вторинному ринку нерухомості розповіли DIM.RIA.

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Як змінилися ціни та пропозиції на вторинному ринку продажу нерухомості України

Попит на вторинну нерухомість у 2023 році суттєво зріс — найбільші зміни у пропозиції зафіксовано у Київській області. Менше оголошень про продаж вторинки стало лише у Сумській області — на 45%.

Пропозиції на ринку продажу вторинного житла. Джерело: DIM.RIA

За даними аналітичного центру, станом на грудень 2023 року середня ціна однокімнатної квартири у Києві складала 88 685 доларів США. Порівняно із січнем 2023 ця ціна виросла на 13%. У Львівській області середня вартість квартири становить 66 648 доларів США, а у Закарпатській — 53 401 долари США. За рік суттєво зросли ціни у Закарпатській області — на 43%.







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У Київській області порівняно з даними грудня 2022 року середня ціна на однокімнатну квартиру впала на 5%. Станом на грудень 2023 середня вартість квартири в Україні виросла на 6%, а будинку — впала на 7,5%.

Як змінилися ціни та пропозиції на вторинному ринку оренди нерухомості України

За даними аналітиків DIM.RIA, найбільше оголошень оренди протягом року зафіксовано у жовтні — на 24%. У липні спостерігалася оголошень було найменьше. Загалом, порівнюючи дані грудня 2022 та грудня 2023, кількість оголошень зменшилася майже у всіх областях. Виняток — Чернігівська та Харківська області — там вона збільшилася на 100% та на 36% відповідно.

Пропозиції на ринку оренди вторинного житла. Джерело: DIM.RIA

Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 425 грн, а в області — 9 293 грн. Порівнюючи з січнем 2023 року, орендувати житло у Києві стало дорожче на 48%.







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Аналітики також зауважили, що за рік у Волинській області середня ціна на однокімнатне житло зросла на 70%, а у Чернівецькій та Кіровоградській областях впала на 9% та 10%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з минулорічними показниками.

Також ми писали про те, що після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "Шахеда". І ви дійсно можете захистити принаймні свою оселю від ворожої атаки. Однак треба знати кілька правил.