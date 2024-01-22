Ціни на оренду у Львові у січні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру в Львові

Нічний Львів. Фото: tvoemisto.tv

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для багатьох українців оренда житла у 2024 році може стати справжнім головним болем. Незважаючи на війну ціни на житло у великих містах і не думають припиняти своє зростання. Вартість оренди квартир у Львові, як і загалом по всій західній Україні з початком війни, різко зросли, але й на другий рік війни зупинятися, схоже, не планують. Втім, не все так погано, і у Львові можна знайти чудові варіанти для проживання у коміфортних умовах за цілком помірні гроші.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Львові в 2024 році, скільки коштує зняти тут житло, та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Як змінились ціни на оренду у Львові

За підсумками 2023 року столиця України — Київ був далеко не лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири, а займав лише третє місце. На другому місці опинився Ужгород, а ось лідером цього антирейнтингу виявився саме Львів. Про це свідчать дані дослідження порталу нерухомості ЛУН.

Середня вартість оренди квартири 1-кімнатної квартири станом 2023 рік. Фото: ЛУН

За півроку вартість оренди однокімнатної квартири у Львові зросла на тисячу гривень.

Також, згідно з дослідженням, вартість оренди двокімнатних квартир у Львові на тому ж рівні, що і у Києві — 18 000 грн. Аналітики припускають, що це може бути пов'язано з обмеженою пропозицією невеликих квартир у Львові, які були орендовані протягом 2022 року, залишивши на ринку лише дорожчі варіанти.

При цьому згідно з інформацією платформи оголошень M2bomber на листопад 2023 року, середня вартість оренди квартири у Львові складала 19 821 грн. Однокімнатні квартири найчастіше здавались за 20 000 грн, а також за 22 000 та 18 000 грн. Найпоширеніші ціни на двокімнатні квартири варіюювалися від 18 000 грн до 25 000 грн.

Найбільш доступні орендні пропозиції були у Залізничному районі Львова, де середня ціна складала 15 000 грн. Найвищі ціни у Шевченківському районі міста — 18 727 грн.

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у січні 2024 року медіанна орендна плата у Львові в порівнянні з листопадом трохи впала і становить 17 296 грн за 1-кімнатну квартиру, 16 369 грн — за 2-мімнатну та 22 642 грн — за 3-кімнатну квартиру. При цьому, як можна побачити на графіку, незважаючи на сезонні "просадки", ціни на оренду у Львові в цілому зростають починаючи з лютого 2022 року.

Динаміка зміни цін на оренду квартир у Києві. Фото: M2bomber

У січні 2024 найвища орендна ставка зберігається у Шевченківському районі — 18 727 грн, за ним йде Франківський район — 18 680 грн. Також у трійку найдорожчих районів Львова з оренди квартир увійшов Сихівський район — 17 732 грн. Найнижчі ціни за оренду квартир зареєстровані у Залізничному районі — 15 000 грн.

Квартири, що здаються в оренду у Львові та ціни на них

1-кімнатна квартира у Сихівському районі

У Сихівському районі на вулиця Угорська пропонується в оренду однокімнатна квартира з кухнею-студією. Як зазначає автор оголошення, житло після проведення капітального ремонту та обладнане всім необхідним для комфортного проживання.

У квартирі є простора спальня з великим ліжком та ортопедичним матрацом. Додаткові зручності включають індивідуальне опалення, вбудовані меблі, диван та плазмовий телевізор. У приміщенні встановлені домофон, інтернет, цифрове телебачення та система сигналізації.

Кухня обладнана необхідною технікою, включаючи холодильник, духову шафу та плиту. Вдале розташування квартири забезпечує легкий доступ до продуктових магазинів, аптек тощо.

Вартість оренди: 12 500 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Сихівському районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у Сихівському районі

Також у Сихівському районі здається в оренду двокімнатна квартира в новому будинку, розташованому за адресою вулиця Бережанська. Загальна площа складає 70 квадратних метрів. Квартира знаходиться на 9 поверсі 9-поверхової будівлі.

За словами автора оголошення житло оснащене індивідуальним опаленням, у квартирі виконаний якісний ремонт. Планування включає дві ізольовані кімнати та кухню-студію. В наявності двоспальне ліжко, розкладний диван, душова, простора кухня і балкон.

Вартість оренди: 12 500 грн.

Оголошення про оренду 2-кімнатної квартири у Сихівському районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира у Залізничному районі

У Залізничному районі Львова здається в оренду однокімнатна квартира в новому житловому комплексі. Квартира має простору кухню-вітальню та ізольовану кімнату з двоспальним ліжком. Є балкон, індивідуальне опалення та підігрів підлоги. В квартирі також проведено сучасний стильний ремонт та гарне планування. Панорамні вікна відкривають гарний вид на навколишні краєвиди.

Вартість оренди: 400 дол (приблизно 15 150 грн).

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Залізничному районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира у Франківському районі

У Франківському районі здається в оренду квартира із загальною площею 48 квадратних метрів. Вона розташована на сьомому поверсі десятиповерхової новобудови. Вікна виходять у закрите подвір'я. Планування включає ізольовану кімнату та кухню-студію. Автор оголошення розглядає як індивідуальних орендарів, а також пари без дітей та тварин.

Вартість оренди: 500 дол (приблизно 18 935 грн).

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Франківському районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у Шевченківському районі

У Шевченківському районі Львова здається двокімнатна квартира з кухнею-вітальнею. Загальна площа житла складає 78 метрів квадратних. Квартира обладнана індивідуальним опаленням та підігрівом підлоги.

Внутрішній простір включає дві ізольовані кімнати. Як зазначає автор оголошення, ремонт у квартирі був виконаний для власного використання, тому використовувалися тільки високоякісні матеріали, а меблі були виготовлені на індивідуальне замовлення.

Квартира обладнана кондиціонером, посудомийною машиною, а також пральною та сушильними машинами. Вдале розташування забезпечує зручну транспортну розв'язку та близькість до центру. У даному житлі допускається проживання з дітьми та тваринами.

Вартість оренди: 750 дол (приблизно 28 400 грн).

Оголошення про оренду 2-кімнатної квартира у Шевченківському районі. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що в Україні виросли ціни на ринку вторинного житла за 2023 рік. На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на вторинному ринку житла. Пропозиція продажу у грудні 2023 року суттєво збільшилася порівняно із кількістю оголошень у грудні 2022. А кількість оголошень оренди навпаки зменшилася майже у всіх областях.

Також ми писали про те, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з минулорічними показниками.