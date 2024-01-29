Ціни на оренду в Івано-Франківську в січні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру в Івано-Франківську

Новобудови Івано-Франківська. Фото: bild.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для багатьох українців оренда житла у 2024 році може стати серйозною проблемою. Попри те що в країні вже другий рік вирує війна, ціни на житло у великих містах продовжують свій висхідний тренд. Вартість оренди квартир в Івано-Франківську та загалом по всій західній Україні різко збільшилася з початком воєнних дій, і на другий рік конфлікту не тільки не знижується, а навіть поступово зростає. Проте не все так погано, і в Івано-Франківську можна знайти чудові варіанти проживання у комфортних умовах та за помірну ціну.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду в Івано-Франківську у 2024 році та скільки коштує зняти тут житло у січні.

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Як змінились ціни на оренду в Івано-Франківську

Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську становила 9 361 грн. За рік однокімнатне житло у цьому місті здорожчало на 0,2%. За двокімнатну квартиру орендарі Івано-Франківську у грудні 2023 року в середньому просили 10 610 грн, що на 6,7% вище ніж у 2022 році. Про це свідчать дані українського маркетплейса Dіm.Ria.

Середня вартість оренди квартири 1-кімнатної квартири в Україні станом 2023 рік. Фото: ЛУН

У підсумках 2023 року на ринку нерухомості від ЛУН середню ціну на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську визначили на рівні 10 000 грн, що є ледь не найнижчою ціною у всьому західному регіоні. Наприклад, середню вартість оренди однокімнатної квартири у Львові у 2023 році спеціалісти ЛУН визначили на рівні 16 000 грн, а в Ужгороді — 15 100 грн. При цьому, за статистикою ресурсу, Івано-Франківськ і Дніпро стали єдиними містами де за пів року оренда плата зменшилась: на 1000 та 1 500 грн відповідно.

Середня вартість оренди квартири 1-кімнатної квартири в Україні станом 2023 рік. Фото: Dіm.Ria

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у січні 2024 року медіанна орендна плата в Івано-Франківську майже не змінилась в порівняння з груднем 2023 року і становить близько 10 100 грн за 1-кімнатну квартиру та 12 157 грн — за 2-мімнатну. При цьому, як можна побачити на графіку, ціни на оренду в Івано-Франківську за останній час дійсно трохи впали.

Динаміка зміни цін на оренду квартир в Івано-Франківську. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду в Івано-Франківську та ціни на них

1-кімнатна квартира у будинку на вулиці Урожайна

Перша квартира з нашого списку розташована у будинку за адресою Урожайна, 7. Поблизу знаходяться магазини та стоянка автомобілів. За словами автора оголошення, квартира обладнана двоспальним ліжком, великим столом та кріслами, індивідуальним опаленням, кондиціонером, електроплитою, пральною машиною, холодильником з морозильною камерою та душовою системою. Також доступний швидкісний Wi-Fi. Відстань до центру міста становить 15-20 хвилин пішки, а до залізничного вокзалу можна дійти за 10 хвилин. Поруч також розташовані магазини, кав'ярня та ресторани.

Вартість оренди: 7 500 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у будинку на вулиці Урожайна. Фото: OLX

1-кімнатна квартира в центрі міста

Ще одна однокімнатна квартира пропонується в оренду у центрі міста по вулиці Тичини. У квартирі виконаний свіжий ремонт: фарбування всіх стін, заміна фасадів на кухні. За словами автора оголошення, квартира повністю мебльована, включаючи велику лоджію, яку можна використовувати як кабінет.

Помешкання обладнане наступною побутовою технікою: газова плита, витяжка, плазмовий телевізор, роутер, холодильник, пральна машина, бойлер для гарячої води та чайник. В наявності необхідний набір посуду. Поруч знаходяться магазин АТБ, ЦУМ, Ратуша та міське озеро.

Вартість оренди: 8 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири в центрі міста. Фото: OLX

Велика 1-кімнатна квартира-студія

Ця однокімнатна квартира, що пропонується в оренду, розташована за адресою вул. Галицька. Квартира має простору кухню-студію з диваном та окрему спальню.

За словами автора оголошення, всередині виконаний якісний ремонт. Планування квартири — кухня-студія з окремою спальнею. Підлога у квартирі обігрівається. Поруч знаходяться магазин АТБ та інші зручності.

Вартість оренди: 12 000 грн.

Оголошення про оренду великої 1-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

2-кімнатна квартира-студія

Далі в нашому списку йде двокімнатна квартира з кухнею-студією на вулиці Сорохтея, що здається вперше.Вона розташована недалеко від озера та парку. У квартирі є повний набір побутової техніки, включаючи холодильник, пральну машину, варильну газову плиту, духовку, мікрохвильову піч, витяжку та електричний чайник, а також котел для забезпечення гарячою водою.

Меблі включають двоспальне ліжко з матрацом, тумби, великий розкладний диван, підліткове ліжко, комод, шафа, стільці, стіл для кухні. Лоджія засклена та обладнана тюлями. Район має зручну інфраструктуру, включаючи сади, школи, магазини та супермаркети.

Вартість оренди: 12 000 грн.

Оголошення про оренду великої 2-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

3-кімнатна квартира у центрі міста

Остання у нашому списку: трикімнатна простора і розкішна квартира в центрі міста по вулиці Південний Бульвар. У квартирі виконаний євроремонт, встановлено меблі та побутову техніку. Також є підігрів підлоги та автономне опалення.

Кухня простора. Також тут є кабельне телебачення та інтернет. Вхідні двері броньовані, передбачено місце для автомобіля біля будинку. Квартира розташована недалеко від супермаркетів, базару, зупинки громадського транспорту, школи та дитячого садка. Помешкання буде готове до заселення із лютого.

Вартість оренди: 15 000 грн.

Оголошення про оренду 3-кімнатної квартири в центрі міста. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що в Україні виросли ціни на ринку вторинного житла за 2023 рік. На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на вторинному ринку житла. Пропозиція продажу у грудні 2023 року суттєво збільшилася порівняно із кількістю оголошень у грудні 2022. А кількість оголошень оренди навпаки зменшилася майже у всіх областях.

Також ми писали про те, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з торішніми показниками.

Крім того, ми розповідали, як у Львові змінились ціни на житло у січні. У Львові, як і загалом по всій західній Україні з початком війни, різко зросли, але й на другий рік війни зупинятися, схоже, не планують.