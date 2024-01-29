Цены на аренду в Ивано-Франковске в январе 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Ивано-Франковске?

Новостройки Ивано-Франковска. Фото: bild.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для многих жителей Украины аренда жилья в 2024 году может стать серьезной проблемой. Несмотря на то, что в стране уже второй год не утихает война, цены на жилье в крупных городах продолжают свой восходящий тренд. Стоимость аренды квартир в Ивано-Франковске и по всей западной Украине резко увеличилась с началом военных действий, и на второй год конфликта не только не снижается, а даже постепенно растет. Однако не все так плохо, и в Ивано-Франковске можно найти отличные варианты проживания в комфортных условиях и умеренной цене.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Ивано-Франковске в 2024 году и сколько стоит снять здесь жилье в январе.

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Как изменились цены на аренду в Ивано-Франковске

По состоянию на декабрь 2023 средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске составила 9 361 грн. За год однокомнатное жилье в этом городе подорожало на 0,2%. За двухкомнатную квартиру арендаторы Ивано-Франковска в декабре 2023 года в среднем просили 10 610 грн, что на 6,7% выше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria.

Средняя стоимость аренды квартиры 1-комнатной квартиры в Украине на 2023 год. Фото: ЛУН

В итоге 2023 года на рынке недвижимости от ЛУН среднюю цену на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске определили на уровне 10 000 грн, что является едва ли не самой низкой ценой во всем западном регионе. Например, среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове в 2023 году специалисты ЛУН определили на уровне 16 000 грн, а в Ужгороде — 15 100 грн. При этом, по статистике ресурса, Ивано-Франковск и Днепр стали единственными городами, где за пол года аренда плата уменьшилась: на 1000 и 1 500 грн соответственно.

Средняя стоимость аренды квартиры 1-комнатной квартиры в Украине на 2023 год. Фото: Dim.Ria

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года медианная арендная плата в Ивано-Франковске почти не изменилась по сравнению с декабрем 2023 года и составляет около 10 100 грн за 1-комнатную квартиру и 12 157 грн — за 2-ммнатную. При этом, как можно увидеть на графике, цены на аренду в Ивано-Франковске за последнее время действительно немного упали.

Динамика изменения цен на аренду квартир в Ивано-Франковске. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду в Ивано-Франковске и цены на них

1-комнатная квартира в доме по улице Урожайная

Первая квартира из нашего списка находится в доме по адресу Урожайная, 7. Вблизи находятся магазины и парковка. По словам автора объявления, квартира оборудована двуспальной кроватью, большим столом и креслами, индивидуальным отоплением, кондиционером, электроплитой, стиральной машиной, холодильником с морозильной камерой и душевой системой. Также доступен высокоскоростной Wi-Fi. Расстояние до центра города составляет 15-20 минут пешком, а до ж/д вокзала можно дойти за 10 минут. Рядом также расположены магазины, кафе и рестораны.

Стоимость аренды: 7 500 грн.

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры в доме по улице Урожайная. Фото: OLX

1-комнатная квартира в центре города

Еще одна однокомнатная квартира предлагается в аренду в центре города по улице Тычины. В квартире выполнен свежий ремонт: покраска всех стен, замена фасадов на кухне. По словам автора объявления, квартира полностью меблирована, включая большую лоджию, которую можно использовать в качестве кабинета.

Апартаменты оборудованы следующей бытовой техникой: газовая плита, вытяжка, плазменный телевизор, роутер, холодильник, стиральная машина, бойлер для горячей воды и чайник. В наличии необходим набор посуды. Рядом находятся магазин АТБ, ЦУМ, Ратуша и городское озеро.

Стоимость аренды: 8 000 грн.

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры в центре города. Фото: OLX

Большая 1-комнатная квартира-студия

Эта однокомнатная квартира, которая предлагается в аренду, расположена по адресу ул. Галицкая. Квартира имеет просторную кухню-студию с диваном и отдельную спальню.

По словам автора объявления, внутри выполнен качественный ремонт. Планировка квартиры — кухня-студия с отдельной спальней. Полы в квартире обогреваются. Рядом находятся магазин АТБ и другие удобства.

Стоимость аренды: 12 000 грн.

Объявление об аренде большой 1-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

2-комнатная квартира-студия

Далее в нашем списке идет двухкомнатная квартира с кухней-студией на улице Сорохтея, которая сдается впервые. Она расположена недалеко от озера и парка. В квартире есть полный набор бытовой техники, включая холодильник, стиральную машину, варочную газовую плиту, духовку, микроволновку, вытяжку и электрический чайник, а также котел для обеспечения горячей водой.

Мебель включает двуспальную кровать с матрасом, тумбы, большой раскладной диван, подростковая кровать, комод, шкаф, стулья, стол для кухни. Лоджия застеклена и оборудована тюлями. Район располагает удобной инфраструктурой, включая сады, школы, магазины и супермаркеты.

Стоимость аренды: 12 000 грн.

Объявление об аренде большой 2-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

3-комнатная квартира в центре города

Последняя в нашем списке: трехкомнатная просторная и роскошная квартира в центре города по улице Южный Бульвар. В квартире выполнен евроремонт, установлена мебель и бытовая техника. Также есть подогрев полов и автономное отопление.

Кухня просторная. Также здесь есть кабельное телевидение и интернет. Входная дверь бронирована, предусмотрено место для автомобиля возле дома. Квартира расположена недалеко от супермаркетов, базара, остановки общественного транспорта, школы и детского сада. Она будет готова к заселению с февраля.

Стоимость аренды: 15 000 грн.

Объявление об аренде 3-комнатной квартиры в центре города. Фото: OLX

Напомним, мы писали, что в Украине выросли цены на рынке вторичного жилья за 2023 год. На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и количестве предложений на вторичном рынке жилья. Предложение продажи в декабре 2023 существенно увеличилось по сравнению с количеством объявлений в декабре 2022. А количество объявлений аренды наоборот уменьшилось почти во всех областях.

Также мы писали о том, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, мы рассказывали, как во Львове изменились цены на жилье в январе. Во Львове, как и в целом по всей западной Украине с началом войны, резко выросли, но и на второй год войны останавливаться, похоже, не планируют.