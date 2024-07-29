Ціни на оренду у Львові у липні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Львові. Вартість оренди у Львові, станом на 24 липня

Львів з висоти пташиного польоту. Фото: Oleksiy Mark

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З початком російського вторгнення Львів та Львівська область захопили перше місце з рівня цін за оренду квартир, змістивши з нього Київ. Пройшло трохи часу і столиця знову на першому місці з дорожнечі оренди, тоді як Львівська область наразі посідає лише третє. Втім, вже другий місяць поспіль тут зростає вартість винаймання житла.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Львові у липні 2024 року, скільки коштує винайняти тут житло та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди квартир у Львові

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у червні ринок оренди в Україні показав різну динаміку, залежно від регіону. Найбільше зростання кількості оголошень спостерігалося у Рівненській області (+32%), тоді як найзначніші спади було зафіксовано у Чернігівській та Харківській областях (-75% та -21% відповідно).

При цьому, порівняно з травнем, у червні найпомітніше подорожчала оренда у Київській області (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Київ, де середня місячна вартість однокімнатної квартири становить 17 771 грн. На другому місці знаходиться Полтавська область (15 057 грн), а от третю сходинку посідає саме Львівська. В середньому винайняти тут 1-кімнатну квартиру коштує 14 968 грн, оренда 2-кімнатної оселі обійдеться у 16 365 грн, а 3-кімнатної — у 19 186 грн.

Слід зазначити, що в порівнянні з минулим місяцем ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львівській області зросли на 2%, а 3-кімнатних — на 4%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові у липні 2024 року. Фото: Dim.Ria

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові у липні 2024 року. Фото: Dim.Ria

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові у липні 2024 року. Фото: Dim.Ria 1 / 3

У звіті від платформи для вибору квартир на ринку житла в Україні ЛУН, вартість оренди житла у Львові протягом усього 2024 року практично не змінювалась. Так, середня орендна плата за однокімнатну квартиру у липні становить від 15 000 до 16 500 грн. Вартість оренди двокімнатної квартири в середньому варіюється від 16 000 до 20 900 грн на місяць.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові у липні 2024 року. Фото: Лун

При цьому найдорожчі однокімнатні квартири здаються у Шевченківському (17 000 грн) та Сихівському (15 500 грн) районах. Дешевші однокімнатні квартири можна винайняти у Личаківському (14 000 грн) та Залізничному (14 500 грн) районах.

Найдорожчі двокімнатні квартири пропонуються у Шевченківському (20 000 грн) та Личаківському (17 200 грн) районах. Менш дорогі "двушки" можна орендувати у Сихівському (16 500 грн) та Залізничному (15 000 грн) районах.

Найдорожчі трикімнатні квартири у Львові можна знайти у Галицькому (23 000 грн) та Личаківському (21 100 грн) районах. Найдешевші трикімнатні квартири здаються у Залізничному (15 000 грн) та Сихівському (15 000 грн) районах.

Середня вартість оренди квартири у Львові за районами станом на липень 2024 року. Фото: ЛУН

За даними платформи оголошень M2bomber, у липні 2024 року медіанна орендна плата у Львові становить 16 750 грн — за однокімнатну квартиру; 20 622 грн — за двокімнатну; та 28 871 грн за трикімнатну квартиру.

На графіку нижче можна побачити, що у з кінця весни у Львові різко почали зростати ціни за оренду квартир. При цьому стрімке підвищення вартості відбувається вже другий місяць поспіль. Слід також зазначити, що дорожчають абсолютно всі види квартир.

Медіанна орендна плата у Львові у липні 2024 року. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду у Львові, та ціни на них

1-кімнатна студія в Личаківському районі

Перша квартира у нашому списку. Житло здається в оренду у дванадцятиповерховому будинку по вулиці Зелена в Личаківському районі. 1-кімнатна квартира розташована на третьому поверсі. ЇЇ загальна площа складає 50 квадратних метрів, площа кухні – 18 квадратних метрів.

У приміщенні є все необхідне для комфортного проживання: плита, варильна панель, духова шафа, мікрохвильова піч, холодильник, посудомийна машина, пральна машина, пилотяг та душ. Тут також встановлений кондиціонер.

Як зазначає автор оголошення, квартира підходить для сім'ї з дітьми. Крім того, допускається проживання з тваринами.

Вартість оренди: 400 доларів (приблизно 16 500 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатної студії в Личаківському районі. Фото: OLX

1-кімнатна студія в ЖК Tiffany

Наступна однокімнатна квартира здається в житловому комплексі Tiffany. Як зазначає автор, це перше здавання після якісного ремонту. Квартира обладнана всією необхідною побутовою технікою та меблями. Тут є: газова варильна поверхня, духова шафа, посудомийна машина, кондиціонер, SmartTV, пральна машина, електричний чайник. Також є розкладний диван, двоспальне ліжко та шафи для зберігання речей.

Зі спальні є вихід на відкритий балкон з видом на парк. Санвузол поєднаний із ванною. Встановлено індивідуальне опалення та проведено інтернет (оптоволокно).

Житловий комплекс має розвинену інфраструктуру: на території є кав'ярні, магазини, підземний паркінг, який також є укриттям. Проживання з домашніми тваринами та дітьми не допускається.

Вартість оренди: 550 доларів (приблизно 22 690 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатної студії в ЖК Tiffany. Фото: OLX

1-кімнатна студія в центрі Львова

Наступна квартира з кухнею-студією здається в центрі Львова за адресою вулиця Балабана, 12. Вона розташована в новобудові на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку та обладнана відеоспостереженням. Загальна площа складає 55 квадратних метрів плюс тераса.

Як зазначає автор, тут є всі необхідні меблі та техніка для комфортного проживання: холодильник, телевізор, мікрохвильова піч, електричний чайник, варильна поверхня, пральна машина та кондиціонер. Також встановлено двофункціональний котел з акумулятором

Квартира оснащена двома санвузлами та виходом на терасу з видом на центр міста. Проживання із тваринами не допускається.

Вартість оренди: 850 доларів (приблизно 35 000 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатної студії в центрі Львова. Фото: OLX

2-кімнатна студія в ЖК 5th Avenue

Далі двокімнатна квартира з кухнею-студією в житловому комплексі 5th Avenue за адресою вулиця Огородницька, 47г.

Квартира знаходиться в новобудові, секція якої давно здана, у будинку проживають сусіди "без ремонтів". Оселя розташована на десятому поверсі одинадцятиповерхового будинку та має великий балкон площею 16 квадратних метрів.

У спальні є велике двоспальне ліжко та шафа-купе. У другій кімнаті — ліжко, шафи та робоче місце біля панорамного вікна з виходом на терасу. Є змога замінити спальне місце. Простора кухня-студія оснащена всією необхідною побутовою технікою, барною стійкою, диваном та сучасним плазмовим телевізором.

У квартирі також встановлені кондиціонер та посудомийна машина. Є все побутове приладдя та посуд. На терасі облаштовано зону відпочинку. Санвузол роздільний, з душовою кабіною та біде.

Інфраструктура району розвинена: поряд знаходяться Ашан, АТБ та McDonald's. До центру міста — 15 хвилин. Також є підземний паркінг та дитячий майданчик у дворі.

Вартість оренди: 500 доларів (приблизно 20 620 грн).

Оголошення з оренди 2-кімнатної студії в ЖК 5th Avenue. Фото: OLX

Двоповерховий пентхаус в ЖК Avalon

Остання квартира у нашому списку. В оренду здається двоповерховий пентхаус у житловому комплексі "Avalon на проспекті Чорновола, 16д, розташований на 12 та 13 поверхах.

На першому поверсі знаходиться кухня-студія з великим розкладним диваном та кухнею, оснащеною вбудованою технікою, включаючи духову шафу, індукційну плиту та посудомийну машину. Також є стелаж, передпокій з комодом, велика вбиральня і санвузол. Підлоги першого поверху обладнані системою підігріву.

На другому поверсі розташовані спальня з ліжком king-size (2x2 м), дизайнерськими тумбами та шафою, кімната з розкладним диваном і санвузол з умивальником, туалетом, гігієнічним душем, тропічним душем, ванною і пральною машиною в шафі. Також на другому поверсі передбачені підігрів підлог та рушникосушка. Усі кімнати мають власні балкони: три балкони та один французький балкон.

Панорамні вікна виходять у двір та на Високий замок.У будинку є підземний паркінг, який використовується як укриття. Також доступна оренда паркомісця у підземному паркінгу для автомобіля.

Житловий комплекс має розвинену інфраструктуру: поліклініка, дитячий садок, школа, ресторани, салони краси, "Ашан "і торговий центр New Point. Площа Ринок знаходиться за 15 хвилин пішки, торговий центр "Форум Львів" — за 10 хвилин. Поруч також розташовані фітнес-студія та спортивний клуб із басейном.

Вартість оренди: 1300 доларів (приблизно 53 620 грн).

Оголошення з оренди двоповерхового пентхауса в ЖК Avalon. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали як змінились ціни на оренду у Києві у липні 2024 року, скільки коштує винайняти житло в столиці. Останніми місяцями оренда житла у Києві продовжує дорожчати, демонструючи стабільне зростання цін.

Також ми розповідали, що українці можуть отримати кошти на оренду житла. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).