Цены на аренду в Киеве в июле 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Киев с высоты птичьего полета. Фото: Сергей Ристенко

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость аренды квартир в Киеве всегда была высокой, что легко объясняется статусом столицы Украины. Все же Киев — это социальный и экономический центр страны. С началом российской агрессии стоимость аренды в Киеве немного упала, но вскоре вернулась к прежнему уровню. В последние месяцы аренда жилья в Киеве продолжает дорожать, показывая стабильный рост цен. В то же время украинцы проявляют повышенный интерес к более доступному жилью.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в июле 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Недавний опрос маркетплейса DIM.RIA продемонстрировал желание украинцев снимать более дешевое жилье. Правда, арендодатели не спешат со снижением его стоимости жилья.

Так, арендаторы за последний год пересмотрели свои бюджеты на жилье, сократив их. Средняя сумма, которую они готовы тратить на аренду, снизилась на 700 грн по сравнению с 2023 годом.

Большинство опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Однако 41% участников опроса отметили, что испытывают трудности при поиске соответствующего их бюджету жилья. Второй проблемой является поиск жилья, где можно проживать с домашними животными.

Как изменился бюджет украинцев в аренду жилья. Фото: DIM.RIA

Среди основных приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки или аренды, на первом месте доступна цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения. Покупатели чаще обращают внимание на наличие паркомест, в то время как для арендаторов важнее наличие укрытия.

На что больше всего обращают внимание при выборе жилья в 2024 году. Фото: DIM.RIA

По данным платформы для выбора квартир на рынке жилья в Украине ЛУН, в Киеве продолжают расти цены на жилье. В течение всего 2024 года цены на аренду квартир в Киеве увеличивались. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в июле составляет от 13 950 до 15 000 гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в среднем варьируется от 16 500 до 18 000 гривен в месяц.

Средние цены на аренды однокомнатных квартир в Киеве с января по июль 2024 года. Фото: ЛУН

Средние цены аренды двухкомнатных квартир в Киеве с января по июль 2024 года. Фото: ЛУН

По данным платформы объявлений M2bomber, в июле 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 14 297 грн за однокомнатную квартиру, 16 866 грн за двухкомнатную и 26 000 грн за трехкомнатную квартиру. На графике ниже видно, что в 2024 году цена аренды квартир в столице постепенно растет. Также стоит отметить подорожание аренды однокомнатных квартир, которое началось в мае.

Медианская арендная плата в Киеве в июле 2024г. Фото: M2bomber

В каких районах Киева самые дешевые квартиры

Дорогие однокомнатные квартиры сдаются в Печерском (28 700 гривен), Шевченковском (20 000 гривен) и Голосеевском (16 000 гривен) районах. Менее дорогие однокомнатные квартиры можно арендовать в Днепровском (12 000 гривен), Святошинском (10 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах.

Дорогие двухкомнатные квартиры предлагаются в Печерском (39 000 гривен), Шевченковском (29 700 гривен) и Голосеевском (25 000 гривен) районах. Менее дорогие "двушки" можно арендовать в Святошинском (13 000 гривен), Днепровском (12 500 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры находятся в Печерском (61300 гривен), Шевченковском (46000 гривен) и Голосеевском (34500 гривен) районах. Менее дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в Дарницком (20 000 гривен) и Святошинском (17 000 гривен) районах. А вот информация об аренде трехкомнатных квартир в Деснянском районе отсутствует из-за отсутствия актуальных данных.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам на июль 2024 года. Фото: ЛУН

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве, и цены на них

1-комнатная смарт-квартира на Харьковском шоссе

Первая квартира из нашего списка находится на Харьковском шоссе, 15-А и находится на 5 этаже 17-этажного дома в жилом комплексе "Новая волна". Она сдается в аренду на шесть месяцев.

В квартире выполнен капитальный современный ремонт, она оснащена техникой и мебелью. Во дворе тихо, общественный транспорт находится в двух минутах ходьбы. Вблизи находятся детский сад, школа, магазины, аптеки и спортивный зал.

Квартира имеет дизайнерский ремонт с наружным и внутренним утеплением. Натяжной потолок, на полу керамическая плитка и ламинат, стены окрашены. Наружная отделка выполнена декоративной штукатуркой. В квартире установлен кабельное телевидение, но отсутствует интернет. . В квартире один совмещенный санузел и одна спальня.

Из оборудования и мебели в наличии плазменный телевизор, стиральная машина, бельевая сушилка, посудомоечная машина, душевая кабина, электрическая плита, шкаф-гардероб, меблированная кухня, диван, холодильник, счетчики на электричество и воду, кондиционер и вытяжка. В подъезде есть один пассажирский и один грузовой лифт, внутренний двор.

Стоимость аренды: 11 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной смарт-квартиры на Харьковском шоссе. Фото: OLX

1-комнатная студия на ВДНХ

Следующая квартира (однокомнатная квартира-студия) предлагается в аренду возле метро "Выставочный центр" на ул. Уильямса, 2-В. Рядом развита инфраструктура: рядом магазины "Ашан", АТБ, Novus, "Сильпо", а также многие другие магазины, кафе и салоны. В доме предусмотрено укрытие.

В квартире выполнен качественный ремонт, она укомплектована мебелью и техникой, необходимой для комфортного проживания. В наличии диван, шкаф-купе, кухонная мебель, встроенная варочная поверхность, холодильник, кондиционер, стиральная машина и бойлер.

При заселении взимается комиссия в размере 50%.

Стоимость аренды: 12 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной студии на ВДНХ. Фото: OLX

Апартаменты в Печерском районе

В Печерском районе на долгосрочную аренду предлагаются апартаменты комфорт-класса. Квартира, расположенная в ЖК "Ривьера". 1-комнатные апартаменты после авторского евроремонта и готовы к заселению. Здесь установлена вся необходимая бытовая техника для комфортного проживания. До станции метро "Славутич" можно дойти через 3 минуты пешком. В отопительный сезон владельцы снижают цену на 2000 грн.

В жилом комплексе закрытая территория с охраной премиум-класса, прогулочная набережная, зоны отдыха, современные игровые и спортивные площадки, видеонаблюдение, начальная школа и детский сад.

В комплексе есть магазины АТБ, рестораны, кафе, салоны красоты, спортивный клуб с бассейном и отделение почты. Пляж на Днепре расположен в 8 минутах ходьбы от комплекса.

Стоимость аренды: 18 000 грн.

Объявления по аренде апартаментов в Печерском районе. Фото: OLX

Видовая 2-комнатная квартира-студия

В элитном жилом комплексе с охраняемой закрытой территорией и подземным паркингом сдается 2-комнатная квартира-студия. Площадь жилья составляет 80 кв.м., включая зал (кухня-студия) площадью 50 кв.м с лоджией и спальню 17 кв.м с гардеробной комнатой. Из окон открывается вид на город.

В квартире выполнен качественный ремонт из дорогих материалов, установлена встроенная мебель и вся необходимая бытовая техника. Лоджия застеклена и оборудована панорамным окном, что обеспечивает отличный вид. Также есть вместительный шкаф-купе.

Комплекс имеет отличную инфраструктуру, включающую супермаркеты, магазины, кафе, рестораны, спортивные и медицинские учреждения, а также бомбоубежища.

Рядом расположены посольства США и Казахстана, университет Шаг, два парка – Сырецкий и Нивки (Дубки). До станции метро "Берестейская" можно дойти через 7 минут пешком.

Стоимость аренды: 22 999 грн.

Объявления по аренде видовой 2-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

Видовая, светлая и просторная 3-комнатная квартира

Последний вариант в нашем списке — просторная и светлая трехкомнатная квартира площадью 80 кв.м. Квартира никогда не использовалась, выполнен дизайнерский ремонт. В квартире большая просторная кухня с зоной отдыха, оснащенная кухонной мебелью и встроенной техникой, включая холодильник, духовку, посудомоечную машину и вытяжку.

В квартире два санузла, технические шкафы для стиральной машины, установлен бойлер на 100 литров, а также стиральная машина с функцией сушки. В наличии душевая кабина для гостей и большая хозяйственная ванна. В коридоре расположен большой гардеробный шкаф, выполненный индивидуально по заказу.

Одна из комнат предназначена как хозяйственная спальня с большой кроватью и гардеробным шкафом. Две другие комнаты можно адаптировать к другим потребностям – для детей, гостевой комнаты или кабинета.

Из окон открывается удивительный вид на историческую часть Киева, Печерск, соборы и храмы, а с другой стороны – на комплекс фонтанов и детские площадки.

В пешей доступности от комплекса находится метро "Выдубичи" (700 метров), магазины "Сильпо" и рынок.

Стоимость аренды: 850 долларов (примерно 34 500 грн)

Объявления по аренде видовой, светлой и просторной 3-комнатной квартиры. Фото: OLX

Напомним, риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья. Эксперт подтвердил, что больший запрос поступает на квартиры, расположенные на низших этажах многоэтажек.

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