Цены на аренду во Львове в июле 2024 года. Сколько стоит снять квартиру во Львове? Стоимость аренды во Львове, по состоянию на 24 июля

Львов с высоты птичьего полета. Фото: Oleksiy Mark

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С началом российского вторжения Львов и Львовская область заняли первое место по уровню цен за аренду квартир, сместив из него Киев. Прошло немного времени и столица снова на первом месте по дороговизне аренды, тогда как Львовская область занимает только третье. Впрочем, уже второй месяц здесь растет стоимость съема жилья.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду во Львове в июле 2024 года, сколько стоит снять здесь жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Что происходит на рынке аренды квартир во Львове.

По данным маркетплейса DIM.RIA, в июне рынок аренды в Украине показал разную динамику в зависимости от региона. Наибольший рост объявлений наблюдался в Ровенской области (+32%), тогда как самые значительные спады были зафиксированы в Черниговской и Харьковской областях (-75% и -21% соответственно).

При этом, по сравнению с маем, в июне заметнее всего подорожала аренда в Киевской области (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.

Самым дорогим городом для аренды жилья остается Киев, где средняя месячная стоимость однокомнатной квартиры составляет 17 771 грн. На втором месте находится Полтавская область (15 057 грн), а вот третье место занимает именно Львовская. В среднем снять здесь 1-комнатную квартиру стоит 14 968 грн, аренда 2-комнатного жилья обойдется в 16 365 грн, а 3-комнатного — в 19 186 грн.

Следует отметить, что по сравнению с прошлым месяцем цены на аренду 1—комнатных квартир во Львовской области выросли на 2%, а 3-комнатных — на 4%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове в июле 2024 года. Фото: Dim.Ria

Средние цены на аренду 2-х комнатных квартир во Львове в июле 2024 года. Фото: Dim.Ria

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир во Львове в июле 2024 года. Фото: Dim.Ria 1/3 ​ 3

В отчете от платформы для выбора квартир на рынке жилья в Украине ЛУН стоимость аренды жилья во Львове на протяжении всего 2024 года практически не изменялась. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в июле составляет от 15 000 до 16 500 грн. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в среднем варьируется от 16 000 до 20 900 грн в месяц.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове в июле 2024 года. Фото: Лун

При этом самые дорогие однокомнатные квартиры сдаются в Шевченковском (17 000 грн) и Сиховском (15 500 грн) районах. Более дешевые однокомнатные квартиры можно снять в Лычаковском (14 000 грн) и Железнодорожном (14 500 грн) районах.

Самые дорогие двухкомнатные квартиры предлагаются в Шевченковском (20 000 грн) и Лычаковском (17 200 грн) районах. Менее дорогие "двушки" можно арендовать в Сиховском (16500 грн) и Железнодорожном (15000 грн) районах.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в Галицком (23 000 грн) и Лычаковском (21 100 грн) районах. Самые дешевые трехкомнатные квартиры сдаются в Железнодорожном (15 000 грн) и Сиховском (15 000 грн) районах.

Средняя стоимость аренды квартиры во Львове по районам на июль 2024 года. Фото: ЛУН

По данным платформы объявлений M2bomber, в июле 2024 года медианная арендная плата во Львове составляет 16 750 грн — за однокомнатную квартиру; 20 622 грн — за двухкомнатную; и 28 871 грн — за трехкомнатную квартиру.

На графике ниже можно увидеть, что с конца весны во Львове резко начали расти цены за аренду квартир. При этом стремительное повышение стоимости происходит уже второй месяц подряд. Следует также отметить, что дорожают абсолютно все виды квартир.

Медианская арендная плата во Львове в июле 2024г. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду во Львове, и цены на них

1-комнатная студия в Лычаковском районе

Первая квартира в нашем списке. Жилье сдается в аренду в двенадцатиэтажном доме по улице Зеленая в Лычаковском районе. 1-комнатная квартира находится на третьем этаже. Ее общая площадь составляет 50 квадратных метров, площадь кухни – 18 квадратных метров.

В помещении есть все необходимое для комфортного проживания: плита, варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, пылесос и душ. Здесь также установлен кондиционер.

Как отмечает автор объявления, квартира подходит для семьи с детьми. Кроме того, допускается проживание с животными.

Стоимость аренды: 400 долларов (примерно 16 500 грн).

Объявление аренды 1-комнатной студии в Лычаковском районе. Фото: OLX

1-комнатная студия в ЖК Tiffany

Следующая однокомнатная квартира сдается в жилом комплексе Tiffany. Как отмечает автор, это первая сдача после качественного ремонта. Квартира оборудована всей необходимой бытовой техникой и мебелью. Здесь есть: газовая варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина, кондиционер, SmartTV, стиральная машина, электрический чайник. Также есть раскладной диван, двуспальная кровать и шкафы для хранения вещей.

Из спальни есть выход на открытый балкон с видом на парк. Санузел совмещен с ванной. Установлено индивидуальное отопление и проведен интернет (оптоволокно).

Жилой комплекс имеет развитую инфраструктуру: на территории есть кофейни, магазины, подземный паркинг, также укрытием. Размещение с домашними животными и детьми не допускается.

Стоимость аренды: 550 долларов (примерно 22 690 грн).

Объявление аренды 1-комнатной студии в ЖК Tiffany. Фото: OLX

1-комнатная студия в центре Львова

Следующая квартира с кухней-студией сдается в центре Львова по адресу улица Балабана, 12. Она расположена в новостройке на восьмом этаже девятиэтажного дома и оборудована видеонаблюдением. Общая площадь составляет 55 квадратных метров плюс терраса.

Как отмечает автор, здесь есть вся необходимая мебель и техника для комфортного проживания: холодильник, телевизор, микроволновка, электрический чайник, варочная поверхность, стиральная машина и кондиционер. Также установлен двухфункциональный котел с аккумулятором

Квартира оснащена двумя санузлами и выходом на террасу с видом на центр города. Размещение с животными не допускается.

Стоимость аренды: 850 долларов (около 35 000 грн).

Объявление аренды 1-комнатной студии в центре Львова. Фото: OLX

2-комнатная студия в ЖК 5th Avenue

Далее двухкомнатная квартира с кухней-студией в жилом комплексе 5th Avenue по адресу Огородницкая улица, 47г.

Квартира находится в новостройке, секция которой давно сдана, в доме проживают соседи "без ремонтов". Жилье расположено на десятом этаже одиннадцатиэтажного дома и имеет большой балкон площадью 16 квадратных метров.

В спальне есть большая двуспальная кровать и шкаф-купе. Во второй комнате — кровать, шкафы и рабочее место у панорамного окна с выходом на террасу. Есть возможность заменить спальное место. Просторная кухня-студия оснащена всей бытовой техникой, барной стойкой, диваном и современным плазменным телевизором.

В квартире также установлены кондиционер и посудомоечная машина. Есть все бытовые принадлежности и посуда. На террасе обустроена зона отдыха. Санузел раздельный, с душевой кабиной и биде.

Инфраструктура района развита: рядом находятся Ашан, АТБ и McDonald's. До центра города — 15 минут. Также есть подземный паркинг и детская площадка во дворе.

Стоимость аренды: 500 долларов (примерно 20 620 грн).

Объявление аренды 2-комнатной студии в ЖК 5th Avenue. Фото: OLX

Двухэтажный пентхаус в ЖК Avalon

Последняя квартира в нашем списке. В аренду сдается двухэтажный пентхаус в жилом комплексе Avalon на проспекте Чорновола, 16д, расположенный на 12 и 13 этажах.

На первом этаже находится кухня-студия с большим раскладным диваном и кухней, оснащенной встроенной техникой, включая духовой шкаф, индукционную плиту и посудомоечную машину. Также есть стеллаж, прихожая с комодом, большая туалет и санузел. Полы первого этажа оборудованы системой подогрева.

На втором этаже расположены спальня с кроватью king-size (2x2 м), дизайнерскими тумбами и шкафом, комната с раскладным диваном и санузел с умывальником, туалетом, гигиеническим душем, тропическим душем, ванной и стиральной машиной в шкафу. Также на втором этаже предусмотрены подогрев полов и полотенцесушитель. Во всех комнатах есть собственные балконы: три балкона и один французский балкон.

Панорамные окна выходят во двор и на Высокий замок. В доме есть подземный паркинг, который используется как укрытие. Также доступна аренда паркоместа в подземном паркинге для автомобиля.

Жилой комплекс имеет развитую инфраструктуру: поликлиника, детский сад, школа, рестораны, салоны красоты, "Ашан" и торговый центр New Point. Площадь Рынок находится за 15 минут пешком, торговый центр "Форум Львов" - за 10 минут. Рядом также есть фитнес-студия и спортивный клуб с бассейном.

Стоимость аренды: 1300 долларов (примерно 53 620 грн).

Объявление аренды двухэтажного пентхауса в ЖК Avalon. Фото: OLX

Напомним, мы писали, как изменились цены на аренду в Киеве в июле 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице. В последние месяцы аренда жилья в Киеве продолжает дорожать, демонстрируя стабильный рост цен.

Также мы рассказывали, что украинцы могут получить деньги на аренду жилья. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).