Окремі АЗС в Україні знизили ціни: яке пальне подешевшало

Авто на заправці. Фото: Новини.LIVE

На основних світових біржах зафіксували зниження котирувань на нафту та нафтопродукти. Це має сприяти подешевшанню пального в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже переглянула ціни у бік зниження.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram, передають Новини.LIVE.

"Провела зустріч з Головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні", — йдеться в дописі.

За словами прем'єр-міністерки, на заправках державної "Укрнафти" вже почали знижувати вартість пального. Аналогічної реакції уряд очікує й від інших мереж АЗС.

Свириденко зазначила, що при збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

Як змінилася вартість пального на заправках Укрнафти

Новини.LIVE з’ясували, що станом на 13:30 у середу, 8 квітня, на окремі види пального ціни на АЗС Укрнафти в Києві дійсно взяли курс на зниження. Зокрема подешевшав дизель. Напередодні літр цього виду пального на автозаправних станціях мережі коштував 87,90 грн. Сьогодні ціна знизилася на гривню, тож за літр дизелю треба віддати вже 86,90 грн.

Вартість бензину на АЗС Укрнафти наразі така ж, як і була у вівторок, 7 квітня:

А-95 преміум — 72,90 грн/л;

А-95 — 69,90 грн/л;

А-92 — 66,90 грн/л.

Ціни на АЗС Укрнафта в Києві 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українці не можуть вчасно отримати кешбек за покупку пального. Деякі чекають кошти за програмою тиждень і більше. Проте проблема не системна і вирішується досить швидко.

Також Новини.LIVE писали, чи чекати українцям підвищення вартості проїзду в маршрутках та комунальному транспорті. Адже більшість автобусів заправляються дизельним пальним, яке дотепер дорожчало чи не щодня.

