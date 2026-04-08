Отдельные АЗС в Украине снизили цены: какое топливо подешевело

Авто на заправке. Фото: Новини.LIVE

На основных мировых биржах зафиксировали снижение котировок на нефть и нефтепродукты. Это должно способствовать удешевлению топлива в Украине. Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже пересмотрела цены в сторону снижения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, передают Новини.LIVE.

"Провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине", — говорится в заметке.

По словам премьер-министра, на заправках государственной "Укрнафты" уже начали снижать стоимость топлива. Аналогичной реакции правительство ожидает и от других сетей АЗС.

Свириденко отметила, что при сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение.

Читайте также:

Новини.LIVE выяснили, что по состоянию на 13:30 в среду, 8 апреля, на отдельные виды топлива цены на АЗС Укрнафты в Киеве действительно взяли курс на снижение. В частности подешевел дизель. Накануне литр этого вида топлива на автозаправочных станциях сети стоил 87,90 грн. Сегодня цена снизилась на гривну, поэтому за литр дизеля надо отдать уже 86,90 грн.

Стоимость бензина на АЗС Укрнафты пока такая же, как и была во вторник, 7 апреля:

А-95 премиум — 72,90 грн/л;

А-95 — 69,90 грн/л;

А-92 — 66,90 грн/л.

Цены на АЗС Укрнафта в Киеве 8 апреля. Фото: Новини.LIVE

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась