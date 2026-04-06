Ціни на пальне в Україні: на скільки подорожчали бензин, дизель та газ за тиждень

Цінове табло на АЗС ОККО.

В Україні ціни на пальне продовжують зростати швидкими темпами. У понеділок, 6 квітня, мережі автозаправних станцій знову оновили прайси. Вартість деяких видів пального наближається до 100 грн/л.

скільки коштує пальне в Україні та що змінилося за тиждень.

Скільки коштують бензин, дизель та газ 6 квітня

Ціни на пальне за тиждень відчутно зросли в усіх мережах АЗС в Україні, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Так, Ukrnafta підвищила вартість бензину А95+ майже на одну гривню — з 71,99 до 72,90 грн/л, порівняно з минулим понеділком.

На інші види пального Ukrnafta пропонує такі ціни:

А-95 — 69,90 грн/л (+0,91 грн за тиждень);

А-92 — 66,90 грн/л (+0,91 грн);

дизельне пальне — 87,90 грн/л (+5,91 грн);

газ автомобільний — 48,90 грн/л (+2,91 грн).

ОККО також підвищила ціни на усі види пального. 6 квітня водії можуть заправити свої автівки на АЗС мережі за такими цінами:

А-95 Pulls — 79,90 грн/л (+1,91 грн за тиждень);

А-95 Євро— 76,90 грн/л (+1,91 грн);

ДП Євро — 92,00 грн/л (+4,01 грн);

газ — 49,90 грн/л (+1,91 грн).

На АЗС мережі WOG вартість пального така:

А-95 Mustang — 80,00 грн/л (+2,01 грн);

А-95 Євро-5 — 77,00 грн/л (+2,01 грн);

ДП Євро-5 — 91,90 грн/л (+3,91 грн);

газ — 49,99 грн/л (2,01 грн).

На заправках "БРСМ-Нафта", хоч і найнижчі ціни на пальне, проте вони теж не стоять на місці. Бензин А-95 подорожчав на 96 копійок — до 69,90 грн/л. Вартість дизеля підвищилася на п’ять гривень — до 87,99 грн/л. На 2,52 грн подорожчав газ — до 47,23 грн/л.

Ціни на пальне в Україні 6 квітня.

Що буде з цінами на пальне в України надалі

Економіст Олег Устенко, коментуючи в етері День.LIVE ситуацію з цінами на пальне в Україні, звернув увагу на тенденції на глобальному нафтовому ринку. За його словами, вартість нафти у світі поступово зростає, і ця динаміка неминуче матиме вплив і на українську економіку.

Фахівець пояснив, що нині ціна на нафту марки Brent після короткочасного зниження знову тримається приблизно на рівні 109 доларів за барель. При цьому учасники ринку очікують подальшого підвищення котирувань у найближчій перспективі.

"В принципі, можна сказати, що ринок орієнтується на те, що ціна буде посуватися до 120 доларів за барель Brent", — зазначив Устенко.

Економіст нагадав, що подібний рівень вартості нафти вже фіксувався у 2022 році. Водночас він підкреслив, що нинішня ситуація на світових ринках є складнішою, адже супроводжується значно вищим рівнем геополітичної та економічної невизначеності.

За словами Устенка, подорожчання нафти на міжнародних ринках майже неминуче позначиться і на вартості пального в Україні. Якщо ціна бареля підніметься удвічі — приблизно з 60 до 120 доларів, — це може спричинити відповідне зростання роздрібних цін на паливо.

"60 гривень, які були раніше, мають бути трансформовані в 120 гривень за один літр палива", — підкреслив економіст.

Крім того, він застеріг, що у разі подальшого загострення ситуації на Близькому Сході ціни на нафту можуть піднятися ще вище, що додатково тиснутиме на паливний ринок.

