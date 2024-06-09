Як змінився ринок нерухомості в Україні — скільки коштує найдорожча квартира у Києві

ЖК Greenville на Печерську в Києві. Фото: DІM.RIA

Аналітичний центр українського маркетплейсу DІM.RIA підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості. У звіті представлені ціни на квартири у регіонах України. Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 116 331 доларів.

Про це повідомив аналітичний центр українського маркетплейсу DІM.RIA пише NV у суботу, 8 червня.

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Новобудови

Станом на кінець травня 2024 року на первинному ринку нерухомості функціонує 76% активних відділів продажу. Найвищий показник зафіксовано у Закарпатській області — 98%. За цей рік введено в експлуатацію 94 новобудови з 154 секціями. У Києві здано 11 новобудов із 16 секціями, а в Київській області — 20 новобудов із 32 секціями. Серед лідерів — Львівська область, де введено 17 новобудов із 33 секціями.

Інфографіка про новобудови в Україні. Фото: DIM.RIA

За даними DIM.RIA, на кінець травня 2024 року в Україні готові 31% новобудов від загальної кількості. Дослідження забудови таунхаусів по містах показало, що найбільше котеджних містечок від загальної кількості новобудов зафіксовано у Кропивницькому та Ужгороді — 25%. Загалом на первинному ринку таунхауси становлять 29%.

Інфографіка про забудову таунхаусів. Фото: DIM.RIA

Ціни

Найвища середня вартість за один квадратний метр у столиці становить 54 422 грн, враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат. Якщо порівнювати із весняним періодом, то ціна виросла на 1%. До березня 2024 року найбільш помітне зниження середньої ціни за квадратний метр у Сумській області — на 6%.

Середня вартість за квадратний метр в навобудовах України. Фото: DIM.RIA

Що стосується вторинного ринку купівлі житла у Києві, то найдорожчим районом за всіма типами квартир є Печерський. На другому місці йде Голосіївський район.

Середня вартість квартир у Києві. Фото: DIM.RIA

Ринок оренди

Згідно з дослідженням аналітичного центру DIM.RIA, навесні 2024 року кількість пропозицій на ринку оренди зменшилася. Найбільше падіння зафіксовано у Черкаській області — 42%, у Києві — 18%. Водночас на Заході України спостерігається зростання: у Волинській області кількість оголошень зросла на 77% порівняно з березнем 2024 року.

Кількість оголошення щодо оренди житла. Фото: DIM.RIA

Ціни на оренду житла

У травні середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становила 17 853 грн, а в області — 10 375 грн. У Закарпатській та Черкаській областях ціни на оренду знизилися на 23% і 13% відповідно.

Середня вартість за оренду однокімнатної квартири в Україні. Фото: DIM.RIA

Якщо аналізувати райони Києва, то найменша середня ціна оренди однокімнатної квартири у Деснянському районі становить 10 036 грн. Тоді, як на найбільша ціна у Печерському районі — 24 071 грн.

Середня вартість оренди квартир у Києві. Фото: DIM.RIA

Ми писали, що навіть у складні часи ринок елітної нерухомості в Києві та області продовжує процвітати. На порталі українського маркетплейса Dim.ria станом на початок червня 2024 року найдорожча квартира у Києві, коштує 15 мільйонів доларів (610,5 млн грн). Вона розташована у Печерському районі, близько метро Арсенальна.

Ми також писали, що у 2024 році в Україні три міста лідирують за популярністю подобової оренди житла. Попереду за кількістю відгуків — Київ.