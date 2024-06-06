Ціни на елітне житло на Київщині — скільки коштує зняти та купити преміальну нерухомість

Елітна квартира у Києві. Фото: vn.com.ua

Навіть у складні часи ринок елітної нерухомості в Києві та області продовжує процвітати. Попит на преміум житло залишається високим, а пропозиції вражають своєю розкішшю та ексклюзивністю. Від стильних пентхаусів у самому серці столиці до елегантних маєтків у мальовничих передмістях — ці об'єкти готові задовольнити найвищі вимоги заможних покупців.

Новини.LIVE розповідають про найдорожчу нерухомість у Києві та передмісті, які можна придбати або орендувати, скільки вони коштують та як виглядають.

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Скільки коштує найдорожча квартира у Києві

На порталі українського маркетплейса Dim.ria станом на початок червня 2024 року ми знайшли найдорожчу квартиру у Києві, яка коштує 15 мільйонів доларів (610,5 млн грн). Вона розташована у Печерському районі, близько метро Арсенальна. Площа житла 1000 кв.м.

Ціна елітної квартири у Києві. Джерело: скриншот

Щодо оренди, то найдорожча квартира у столиці буде коштувати близько 32,5 мільйона гривень на місяць (800 тис доларів). Вона знаходиться у Дніпровському районі у ЖК Rivera Riverside. Загальна площа 151 кв м.

Комплекс на березі Дніпра біля яхт-клубу пропонує лаунж-зони на першому поверсі та приватну гавань для власників яхт. Дизайн квартири від Юрія Самсонова, публікації у відомих журналах, двостороннє розташування з балконом і терасою з видом на Дніпро. Квартира має простору спальню, кабінет, ексклюзивні меблі від Formitalia у колаборації з Aston Martin і Lamborghini, гардеробні, пральну кімнату, кухню, вітальню та гостьовий санвузол. Уся техніка Miele, димерне освітлення, система фанкойл.

Оренда елітної квартири у Києві. Джерело: скриншот

Розкішний будинок під оренду у центрі Києва

Для поцінувачів розкоші та серіалу "Бріджертони" ми також знайшли цікаву пропозицію. Розкішний будинок за 140,850 тис. гривень (3,5 тис. доларів) з індивідуальним розписом від українських художників на стінах, колонами та статуями в інтер'єрі. Купити цей будинок можна за 1,5 мільйони доларів (60,362 млн грн).

Будинок розташований на початку Софіївської Борщагівки, загальна проща — 700 кв м. Територія будинку займає 20 соток землі, там розташований відкритий та закритий басейн, сауну та сад. Також на території розташований гараж на два автомобіля. Цокольний поверх можна використовувати як бомбосховище.

Елітний будинок у Гостомелі

Тим, хто планує придбати преміальне житло у передмісті Києва, можна розглянути розкішний будинок на 50 сотках зумлі у Гостомелі. У будинку є хамам, більярд, сауна та спортзал. На території також є окремий гостьовий будинок (270 кв м.) з сауною. Також на території розташований критий басейн та озеро.

Ціна такого будинку 2 мільйони доларів (майже 80,5 млн грн). Його також можна орендувати за 7 тисяч доларів (281,690 тис. грн).

Ще один варіант — трьоповерховий будинок у м. Гостомель, Бучанський р-н, Canadian Village.

Будинок побудовано за дизайнерським проєктом в єдиному архітектурному стилі. Основний будинок площею 867 кв м, гостьовий будинок — 270 кв м. Просторний камінний зал та правильне зональне розташування забезпечують затишне й комфортне проживання. Чотири незалежні спальні кімнати мають власні гардеробні та санвузли, одна з них – величезна спальня площею близько 200 кв м. Територія 0,45 га включає гараж на три авто, будинок охорони та СПА-будинок. Обмежений в'їзд до поселення та індивідуальна охоронна система на території будинку гарантують безпеку.

Скільки коштує елітний будинок у Гостомелі. Джерело: скриншот

Пентхауз в стилі Армані

У Печерському районі Києва можна придбати двоповерхневий пентхауз з індивідуальним ліфтом за 16 біткоїнів (понад 1,113 млн доларів за нинішнім курсом). У вартість також входить тераса 200 кв м. та басейн просто неба. Інтер'єр квартири виконаний у стилі Армані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

Ми також писали, що у 2024 році в Україні три міста лідирують за популярністю подобової оренди житла. Попереду за кількістю відгуків — Київ.