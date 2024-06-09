Как изменился рынок недвижимости в Украине — сколько стоит самая дорогая квартира в Киеве

ЖК Greenville на Печерске в Киеве. Фото: DIM.RIA

Аналитический центр украинского маркетплейса DIM.RIA подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости. В отчете представлены цены на квартиры в регионах Украины. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 116331 долларов.

Об этом сообщил аналитический центр украинского маркетплейса DIM.RIA пишет NV в субботу, 8 июня.

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Новостройки

По состоянию на конец мая 2024 г. на первичном рынке недвижимости функционирует 76% активных отделов продаж. Самый высокий показатель зафиксирован в Закарпатской области — 98%. За этот год введено в эксплуатацию 94 новостройки со 154 секциями. В Киеве сдано 11 новостроек с 16 секциями, а в Киевской области — 20 новостроек с 32 секциями. Среди лидеров — Львовская область, где введено 17 новостроек с 33 секциями.

Инфографика о новостройках в Украине. Фото: DIM.RIA

По данным DIM.RIA, к концу мая 2024 года в Украине готовы 31% новостроек от общего количества. Исследование застройки таунхаусов по городам показало, что больше всего коттеджных городков от общего количества новостроек зафиксировано в Кропивницком и Ужгороде — 25%. В целом на первичном рынке таунхаусы составляют 29%.

Инфографика о застройке таунхаусов. Фото: DIM.RIA

Цены

Самая высокая средняя стоимость за квадратный метр в столице составляет 54 422 грн, учитывая все типы квартир по количеству комнат. Если сравнивать с весенним периодом, цена выросла на 1%. К марту 2024 года наиболее заметно снижение средней цены за квадратный метр в Сумской области — на 6%.

Средняя стоимость за квадратный метр в новостройках Украины. Фото: DIM.RIA

Что касается вторичного рынка покупки жилья в Киеве, то самым дорогим районом по всем типам квартир является Печерский. На втором месте идет Голосеевский район.

средняя стоимость квартир в Киеве. Фото: DIM.RIA

Рынок аренды

Согласно исследованию аналитического центра DIM.RIA, весной 2024 количество предложений на рынке аренды уменьшилось. Наибольшее падение зафиксировано в Черкасской области — 42%, в Киеве — 18%. В то же время, на Западе Украины наблюдается рост: в Волынской области количество объявлений выросло на 77% по сравнению с мартом 2024 года.

Количество объявления об аренде жилья. Фото: DIM.RIA

Цены на аренду жилья

В мае средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 17 853 грн, а в области — 10 375 грн. В Закарпатской и Черкасской областях цены на аренду снизились на 23 и 13% соответственно.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине. Фото: DIM.RIA

Если анализировать районы Киева, то минимальная средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Деснянском районе составляет 10 036 грн. Тогда как на наибольшую цену в Печерском районе — 24 071 грн.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве. Фото: DIM.RIA

Мы писали, что даже в сложное время рынок элитной недвижимости в Киеве и области продолжает процветать. На портале украинского маркетплейса Dim.ria по состоянию на начало июня 2024 года самая дорогая квартира в Киеве стоит 15 миллионов долларов (610,5 млн грн). Она расположена в Печерском районе около метро Арсенальная.

Мы также писали, что в 2024 году в Украине три города лидируют по популярности посуточной аренды жилья. Впереди по количеству отзывов — Киев.