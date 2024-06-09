Как изменился рынок недвижимости в Украине — сколько стоит самая дорогая квартира в Киеве

Цены на недвижимость в Украине — в каких регионах самые дешевые квартиры
Аналитический центр украинского маркетплейса DIM.RIA подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости. В отчете представлены цены на квартиры в регионах Украины. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 116331 долларов.
Об этом сообщил аналитический центр украинского маркетплейса DIM.RIA пишет NV в субботу, 8 июня.
Новостройки
По состоянию на конец мая 2024 г. на первичном рынке недвижимости функционирует 76% активных отделов продаж. Самый высокий показатель зафиксирован в Закарпатской области — 98%. За этот год введено в эксплуатацию 94 новостройки со 154 секциями. В Киеве сдано 11 новостроек с 16 секциями, а в Киевской области — 20 новостроек с 32 секциями. Среди лидеров — Львовская область, где введено 17 новостроек с 33 секциями.
По данным DIM.RIA, к концу мая 2024 года в Украине готовы 31% новостроек от общего количества. Исследование застройки таунхаусов по городам показало, что больше всего коттеджных городков от общего количества новостроек зафиксировано в Кропивницком и Ужгороде — 25%. В целом на первичном рынке таунхаусы составляют 29%.
Цены
Самая высокая средняя стоимость за квадратный метр в столице составляет 54 422 грн, учитывая все типы квартир по количеству комнат. Если сравнивать с весенним периодом, цена выросла на 1%. К марту 2024 года наиболее заметно снижение средней цены за квадратный метр в Сумской области — на 6%.
Что касается вторичного рынка покупки жилья в Киеве, то самым дорогим районом по всем типам квартир является Печерский. На втором месте идет Голосеевский район.
Рынок аренды
Согласно исследованию аналитического центра DIM.RIA, весной 2024 количество предложений на рынке аренды уменьшилось. Наибольшее падение зафиксировано в Черкасской области — 42%, в Киеве — 18%. В то же время, на Западе Украины наблюдается рост: в Волынской области количество объявлений выросло на 77% по сравнению с мартом 2024 года.
Цены на аренду жилья
В мае средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 17 853 грн, а в области — 10 375 грн. В Закарпатской и Черкасской областях цены на аренду снизились на 23 и 13% соответственно.
Если анализировать районы Киева, то минимальная средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Деснянском районе составляет 10 036 грн. Тогда как на наибольшую цену в Печерском районе — 24 071 грн.
Мы писали, что даже в сложное время рынок элитной недвижимости в Киеве и области продолжает процветать. На портале украинского маркетплейса Dim.ria по состоянию на начало июня 2024 года самая дорогая квартира в Киеве стоит 15 миллионов долларов (610,5 млн грн). Она расположена в Печерском районе около метро Арсенальная.
Мы также писали, что в 2024 году в Украине три города лидируют по популярности посуточной аренды жилья. Впереди по количеству отзывов — Киев.
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