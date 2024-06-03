Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Подобова оренда житла в Україні — які найпопулярніші міста у 2024 році arrow

Подобова оренда житла в Україні — які найпопулярніші міста у 2024 році

3 червня 2024 12:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Оренда житла подобово — які українські міста найбільш популярні у 2024 році
Ключі від житла. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році в Україні три міста лідирують за популярністю подобової оренди житла. Попереду за кількістю відгуків — Київ.

Про це свідчать результати аналізу сайту OLX Україна.

Читайте також:

Міста-лідери з подобової оренди житла

За даними платформи, у столиці середня вартість оренди квартири становить 900 гривень, а будинку — 8 тисяч гривень. Як свідчать відгуки, такий вид оренди популярний серед тих, хто прибуває в місто з метою відрядження чи ділової поїздки.

Друге місце посідає Львів. За інформацією порталу, у травні там розмістили 1,17 тисячі таких оголошень, на які надійшло 17,14 тисячі відгуків.

У середньому ціна квартири становить також 900 гривень, а будинку — 2,5 тисячі гривень. Місто надалі залишається популярним серед мандрівників.

Замикає трійку лідерів Одеса. Навіть на тлі війни та загрози повітряних атак це місто доволі популярне для туризму та відпочинку серед громадян. За місяць було розміщено 1,35 тис. оголошень з оренди квартир та будинків, а середня ціна становила 700 гривень за квартиру та 4,5 тис. гривень за будинок.

Ситуація в різних регіонах

Окрім того, фіксують чималу популярність карпатських курортів — Яремче та Микуличин. У травні було розміщено 203 оголошення з подобової оренди місць, надійшло 2 тисячі відгуків. У середньому подобова оренда в Яремче становить 1,5 тис. гривень, а в Микуличині — 2,2 тисячі гривень.

У Львівській області популярним є селище Славське — у травні розміщено 67 оголошень та 686 відгуків. У середньому медіанна вартість оренди будинку — 1,8 тисячі гривень.

В Івано-Франківську розміщено 205 оголошень з подобової оренди житла та отримано 4,95 тисячі відгуків. У середньому коштує 800 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%.

Також повідомлялося, що у першому кварталі цього року середні ціни на нерухомість в Україні зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.

нерухомість
квартири
ринок
оренда
житло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня