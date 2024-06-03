Оренда житла подобово — які українські міста найбільш популярні у 2024 році

Ключі від житла. Фото: Unsplush

У 2024 році в Україні три міста лідирують за популярністю подобової оренди житла. Попереду за кількістю відгуків — Київ.

Про це свідчать результати аналізу сайту OLX Україна.

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Міста-лідери з подобової оренди житла

За даними платформи, у столиці середня вартість оренди квартири становить 900 гривень, а будинку — 8 тисяч гривень. Як свідчать відгуки, такий вид оренди популярний серед тих, хто прибуває в місто з метою відрядження чи ділової поїздки.

Друге місце посідає Львів. За інформацією порталу, у травні там розмістили 1,17 тисячі таких оголошень, на які надійшло 17,14 тисячі відгуків.

У середньому ціна квартири становить також 900 гривень, а будинку — 2,5 тисячі гривень. Місто надалі залишається популярним серед мандрівників.

Замикає трійку лідерів Одеса. Навіть на тлі війни та загрози повітряних атак це місто доволі популярне для туризму та відпочинку серед громадян. За місяць було розміщено 1,35 тис. оголошень з оренди квартир та будинків, а середня ціна становила 700 гривень за квартиру та 4,5 тис. гривень за будинок.

Ситуація в різних регіонах

Окрім того, фіксують чималу популярність карпатських курортів — Яремче та Микуличин. У травні було розміщено 203 оголошення з подобової оренди місць, надійшло 2 тисячі відгуків. У середньому подобова оренда в Яремче становить 1,5 тис. гривень, а в Микуличині — 2,2 тисячі гривень.

У Львівській області популярним є селище Славське — у травні розміщено 67 оголошень та 686 відгуків. У середньому медіанна вартість оренди будинку — 1,8 тисячі гривень.

В Івано-Франківську розміщено 205 оголошень з подобової оренди житла та отримано 4,95 тисячі відгуків. У середньому коштує 800 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%.

Також повідомлялося, що у першому кварталі цього року середні ціни на нерухомість в Україні зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.