Ціни на оренду в Україні у січні 2025 року – скільки коштує винайняти квартиру у Києві, Львові та інших містах

Ціни на оренду в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість нерухомості в Україні продовжує зростати, як і попит на оренду квартир. За статистикою саме ринок орендного житла, а не продажу квартир почувався найкраще в Україні у 2024 році. Там де росте попит, ростуть і ціни. У 2025 році українцям не варто розраховувати на зниження вартості орендного житла, а от до його здорожчання приготуватись не заважало б.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у в Україні у січні 2025 року та в яких містах можна знайти найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди в Україні

В останньому Звіті про фінансову стабільність від Національного банку України, зазначається, що ринок нерухомості країни продовжує повільно пожвавлюватися, проте попит на купівлю житла поки що не досяг рівня, зафіксованого до повномасштабного вторгнення.

Аналіз ринку показав, що вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості у доларовому еквіваленті залишається незмінною у Києві та західних областях України. Водночас в інших регіонах спостерігається зниження цін.

На первинному ринку, навпаки, фіксується зростання вартості житла, особливо у західних областях країни. Однак темпи будівництва нового житла залишаються низькими, що пов'язано з нестачею ресурсів та робочої сили.

На тлі стагнації ринку купівлі нерухомості сектор оренди демонструє стійкіші показники. За даними Державної служби статистики, середня вартість оренди однокімнатної квартири у грудні 2024 року становила 7220 гривень на місяць, що на 9,3% вище, ніж роком раніше.

Закарпатська область очолює рейтинг регіонів із найвищими цінами на оренду. Попри зниження вартості оренди за рік на 7,6%, середня ставка становить 11 769 гривень. На другому місці знаходиться Львівська область, де оренда подешевшала на 11,4% до 10 449 гривень. Замикає трійку лідерів Рівненська область, де ціни, навпаки, зросли на 37,4%, досягнувши 9 891 гривні.

У Києві оренда подорожчала на 10,4%. Середня ціна склала 9 632 гривні, що дозволило столиці посісти четверте місце у списку.

Найбільший приріст цін зафіксовано у західних регіонах країни. Так, в Івано-Франківській області вартість оренди збільшилася на 32,4% (до 8 105 гривень), у Тернопільській — на 31,8% (до 7 385 гривень), а у Волинській – на 34,6% (до 8 069 гривень).

При цьому, за даними українського сайту для продажу та оренди нерухомості DIM.RIA протягом 2024 року кількість пропозицій на ринку оренди житла в Україні загалом скорочувалася. Виняток становили Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська та Волинська області, де спостерігалося зростання кількості доступних об'єктів.

У більшості західних регіонів зафіксовано незначні коливання в межах 10%, порівняно з груднем 2023 року. Водночас у столиці та Київській області кількість пропозицій скоротилася на 14% та 10% відповідно.

А ось ціни на оренду житла в Україні у 2024 році демонстрували вже значні коливання. До кінця року в більшості областей спостерігалося зростання вартості оренди. Найбільш помітно ціни зросли у Чернівецькій, Івано-Франківській та Київській областях, де оренда однокімнатних квартир подорожчала на 30–36%.

Які ціни на оренду квартир в Україні у січні 2025

За даними ЛУН, у кінці січня 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить 10 473 грн, а двокімнатної — 12 655 грн.

Найдорожчі однокімнатні квартири в Ужгороді (19 000 грн), Львові (16 900 грн) та Києві (16 000 грн). При цьому в Ужгороді та Києві орендна ставка за пів року не змінилась. Натомість у Львові ціни на оренду зросли на 9%.

Найбільш доступне орендне житло можна знайти Миколаєві, Запоріжжі та Харкові. У перших двох містах середня ціна однокімнатної квартири складає 5 000 грн, а у Харкові ціни найнижчі орендні — 4000 грн.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в різних містах України та приріст за пів року:

Ужгород: 19 000 грн;

Львів: 16 900 грн (+9%);

Київ: 16 000 грн;

Івано-Франківськ: 14 000 грн (+16%);

Луцьк: 13 500 грн;

Вінниця: 12 000 грн (+4%);

Рівне: 11 500 грн;

Чернівці: 11 100 грн;

Тернопіль: 10 000 грн;

Дніпро: 10 000 грн (-9%);

Хмельницький: 10 000 грн (+5%);

Полтава: 10 000 грн;

Черкаси: 9 750 грн;

Одеса: 8 000 грн (+14%);

Кропивницький: 7 000 грн;

Чернігів: 6 250 грн;

Миколаїв: 5 000 грн;

Запоріжжя: 5 000 грн (-9%);

Харків: 4 000 грн.

Оренда двокімнатних квартир також найдорожча в Ужгороді, Львові та Києві. Хоча тут перші місця розподілені трохи інакше. Лідером залишається Ужгород — 23 300 грн, а другу сходинку посів Київ — 23 000 грн. Львів на цей раз закриває трійку лідерів. В цьому місті двокімнатні квартири за пів року подорожчали на 6% і у січні коштують 19 000 грн.

Найдешевші двокімнатні квартири у Чернігові, Миколаєві (обидва 7 000 грн), Запоріжжі (6 000 грн) та Харкові (5 750 грн).

Середня вартість оренди двокімнатної квартири в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Середня вартість оренди двокімнатної квартири в різних містах України та приріст за пів року:

Ужгород: 23 300 грн;

Київ: 23 000 грн;

Львів: 19 000 грн (+6%);

Івано-Франківськ: 16 900 грн (+25%);

Луцьк: 15 000 грн;

Чернівці: 14 800 грн;

Черкаси: 13 500 грн;

Вінниця: 12 100 грн (-3%);

Рівне: 12 000 грн;

Тернопіль: 11 800 грн;

Хмельницький: 11 000 грн (+10%);

Одеса: 10 600 грн (+6%);

Полтава: 10 300 грн;

Кропивницький: 8 750 грн;

Чернігів: 7 000 грн;

Миколаїв: 7 000 грн;

Запоріжжя: 6 000 грн (-14%);

Харків: 5 750 грн (-4%).

Серед трикімнатних квартир найвищі ціни у столиці. Винайняти трикімнатну квартиру у Києві в середньому обійдеться у 39 700 грн. Далі йдуть Ужгород (29 600 грн) та Львів (22 600 грн). Найдешевші трикімнатні квартири можна знайти у Харкові та Запоріжжі. Середні орендні ставки на житло цього типу в обох містах дорівнюють 8 000 грн.

Також ми аналізували співвідношення цін на оренду житла та зарплат, щоб визначити, де в Україні найбільш доступне жило. В одному з міст оренда однокімнатної квартири становить лише 20% від середньої місцевої зарплати.

Також ми порівнювали ціни на оренду в Україні та ЄС. Попри постійне зростання вартості оренда житла в Україні все ще значно нижча від європейських показників.