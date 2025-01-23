Цены на аренду в Украине в январе 2025 – сколько стоит снять квартиру в Киеве, Львове и других городах

Цены на аренду в Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость недвижимости в Украине продолжает расти, как и спрос на аренду квартир. По статистике, именно рынок арендного жилья, а не продажи квартир, чувствовал себя лучше всего в Украине в 2024 году. Там, где растет спрос, растут и цены. В 2025 году украинцам не стоит рассчитывать на снижение стоимости арендного жилья, а вот к его подорожанию приготовиться не мешало бы.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Украине в январе 2025 года и в каких городах можно найти самые дешевые квартиры.

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Что происходит на рынке аренды в Украине

В последнем Отчете о финансовой стабильности от Национального банка Украины, отмечается, что рынок недвижимости страны продолжает медленно оживляться, однако спрос на покупку жилья пока не достиг уровня, зафиксированного до полномасштабного вторжения.

Анализ рынка показал, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в долларовом эквиваленте остается неизменной в Киеве и западных областях Украины. В то же время в других регионах наблюдается снижение цен.

На первичном рынке, наоборот, фиксируется рост стоимости жилья, особенно в западных областях страны. Однако темпы строительства нового жилья остаются низкими, что связано с нехваткой ресурсов и рабочей силы.

На фоне стагнации рынка покупки недвижимости сектор аренды демонстрирует более устойчивые показатели. По данным Государственной службы статистики, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 220 гривен в месяц, что на 9,3% выше, чем годом ранее.

Закарпатская область возглавляет рейтинг регионов с самыми высокими ценами на аренду. Несмотря на снижение стоимости аренды за год на 7,6%, средняя ставка составляет 11 769 гривен. На втором месте находится Львовская область, где аренда подешевела на 11,4% до 10 449 гривен. Замыкает тройку лидеров Ровенская область, где цены, наоборот, выросли на 37,4%, достигнув 9 891 гривны.

В Киеве аренда подорожала на 10,4%. Средняя цена составила 9 632 гривны, что позволило столице занять четвертое место в списке.

Наибольший прирост цен зафиксирован в западных регионах страны. Так, в Ивано-Франковкой области стоимость аренды увеличилась на 32,4% (до 8 105 гривен), в Тернопольской — на 31,8% (до 7 385 гривен), а в Волынской — на 34,6% (до 8 069 гривен).

При этом, по данным украинского сайта для продажи и аренды недвижимости DIM.RIA в течение 2024 года количество предложений на рынке аренды жилья в Украине в целом сокращалось. Исключение составляли Днепропетровская, Львовская, Ивано-Франковская и Волынская области, где наблюдался рост количества доступных объектов.

В большинстве западных регионов зафиксировано незначительные колебания в пределах 10%, по сравнению с декабрем 2023 года. В то же время в столице и Киевской области количество предложений сократилось на 14% и 10% соответственно.

А вот цены на аренду жилья в Украине в 2024 году демонстрировали уже значительные колебания. К концу года в большинстве областей наблюдался рост стоимости аренды. Наиболее заметно цены выросли в Черновицкой, Ивано-Франковской и Киевской областях, где аренда однокомнатных квартир подорожала на 30–36%.

Какие цены на аренду квартир в Украине в январе 2025

По данным ЛУН, в конце января 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляет 10 473 грн, а двухкомнатной — 12 655 грн.

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Ужгороде (19 000 грн), Львове (16 900 грн) и Киеве (16 000 грн). При этом в Ужгороде и Киеве арендная ставка за полгода не изменилась. Зато во Львове цены на аренду выросли на 9%.

Самое доступное арендное жилье можно найти в Николаеве, Запорожье и Харькове. В первых двух городах средняя цена однокомнатной квартиры составляет 5 000 грн, а в Харькове цены самые низкие арендные — 4000 грн.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в разных городах Украины и прирост за полгода:

Ужгород: 19 000 грн;

Львов: 16 900 грн (+9%);

Киев: 16 000 грн;

Ивано-Франковск: 14 000 грн (+16%);

Луцк: 13 500 грн;

Винница: 12 000 грн (+4%);

Ровно: 11 500 грн;

Черновцы: 11 100 грн;

Тернополь: 10 000 грн;

Днепр: 10 000 грн (-9%);

Хмельницкий: 10 000 грн (+5%);

Полтава: 10 000 грн;

Черкассы: 9 750 грн;

Одесса: 8 000 грн (+14%);

Кропивницкий: 7 000 грн;

Чернигов: 6 250 грн;

Николаев: 5 000 грн;

Запорожье: 5 000 грн (-9%);

Харьков: 4 000 грн.

Аренда двухкомнатных квартир также самая дорогая в Ужгороде, Львове и Киеве. Хотя здесь первые места распределены немного иначе. Лидером остается Ужгород — 23 300 грн, а вторую строчку занял Киев — 23 000 грн. Львов на этот раз закрывает тройку лидеров. В этом городе двухкомнатные квартиры за полгода подорожали на 6% и в январе стоят 19 000 грн.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры в Чернигове, Николаеве (оба 7 000 грн), Запорожье (6 000 грн) и Харькове (5 750 грн).

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в разных городах Украины и прирост за полгода:

Ужгород: 23 300 грн;

Киев: 23 000 грн;

Львов: 19 000 грн (+6%);

Ивано-Франковск: 16 900 грн (+25%);

Луцк: 15 000 грн;

Черновцы: 14 800 грн;

Черкассы: 13 500 грн;

Винница: 12 100 грн (-3%);

Ровно: 12 000 грн;

Тернополь: 11 800 грн;

Хмельницкий: 11 000 грн (+10%);

Одесса: 10 600 грн (+6%);

Полтава: 10 300 грн;

Кропивницкий: 8 750 грн;

Чернигов: 7 000 грн;

Николаев: 7 000 грн;

Запорожье: 6 000 грн (-14%);

Харьков: 5 750 грн (-4%).

Среди трехкомнатных квартир самые высокие цены в столице. Снять трехкомнатную квартиру в Киеве в среднем обойдется в 39 700 грн. Далее следуют Ужгород (29 600 грн) и Львов (22 600 грн). Самые дешевые трехкомнатные квартиры можно найти в Харькове и Запорожье. Средние арендные ставки на жилье этого типа в обоих городах равны 8 000 грн.

Также мы анализировали соотношение цен на аренду жилья и зарплат, чтобы определить, где в Украине наиболее доступное жилье. В одном из городов аренда однокомнатной квартиры составляет лишь 20% от средней местной зарплаты.

В одном из городов аренда однокомнатной квартиры составляет лишь 20% от средней местной зарплаты.

Также мы сравнивали цены на аренду в Украине и ЕС. Несмотря на постоянный рост стоимости, аренда жилья в Украине все еще значительно ниже европейских показателей.