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Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

14 січня 2025 06:20
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на оренду житла в Україні у 2025 році: порівняння з країнами ЄС
Порівняння цін на оренду житла в Україні та ЄС. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У 2024 році ринок нерухомості України продовжував пристосовуватися до зовнішніх викликів. У більшості міст країни протягом року спостерігалося зростання орендних ставок. Попри підвищення цін, попит на орендне житло в Україні залишається стабільно високим. При цьому вартість оренди житла в Україні все ще значно нижча від європейських показників, де винайняти квартиру обійдеться набагато дорожче.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на ринку нерухомості Україні та порівнюють ціни на оренду у нас та у європейських країнах.

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Порівняння вартості оренди в Україні та країнах ЄС

Для порівняння вартості оренди в Україні та країнах ЄС ми використовували статистику найбільшої у світі бази даних про вартість та якість життя Numbeo. Там зазначено, що середня вартість орендної плати для однокімнатної квартири, що розташована не в центрі міста, в Україні становить 233,99 євро, або більше ніж 10 200 гривень. 

Порівняння цін на оренду житла в Україні та ЄС у 2025 році інфографіка
Порівняння вартості оренди в Україні та країнах ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

 

Порівняння цін на оренду 1-кімнатної квартири в Україні та ЄС
Країна Ціни на оренду в євро Різниця
Україна 233,99 -
Австрія 708,34 +202,7%
Бельгія 724.52 +209,6%
Болгарія 316,78 +35,3%
Греція 395,71 +69,1%
Данія 800,37 +242%
Естонія 448,73 +91,7%
Ірландія 1 379,76 + 489,6%
Іспанія 733,77 +213,5%
Італія 563,96 +141%
Кіпр 746,95 +219,2%
Латвія 300,11 +28,2%
Литва 437,07 +86,7%
Мальта 811,80 +246,9%
Нідерланди 1 114,91 +376,4%
Німеччина 670,60 +186,5%
Польща 549,17 +134,6%
Португалія 736,13 +214,5%
Румунія 308,57 +31,8%
Словаччина 486,22 +107,7%
Угорщина 363,20 +55,2%
Фінляндія 643,56 +175%
Франція 595,69 +154,5%
Хорватія 485,48 +107,4%
Чехія 593,96 +153,8%
Швеція 620.81 +165,3%

Як можна побачити з порівняння, ціни на оренду житла в Україні все ще залишаються нижчими, ніж в країнах ЄС. Водночас слід зазначити, що з такими країнами як Латвія, Румунія, чи Болгарія різниця у вартості оренди не така вже й велика.

З іншої сторони, Україні ще далеко до цін Нідерландів, чи Ірландії. В цих країнах вартість орендних ставок перевищує 1 000 євро.

Що відбувається на ринку оренди в Україні

Згідно зі звітом онлайн-платформи з нерухомості в Україні ЛУН саме ринок оренди, а не продажу квартир в Україні почувався найвпевненіше у 2024 році. Попит на оренду житла в Україні продовжує збільшуватися — 2024 року зацікавленість орендарів перевершила рекордні показники 2023 року.

За підсумками року найдорожчими містами для оренди квартир стали Київ, Львів та Ужгород. У сегменті однокімнатних квартир лідирують Ужгород (18,5 тис. грн на місяць) та Львів (17,0 тис. грн на місяць), залишивши Київ (16,5 тис. грн) позаду. Однак у категорії дво- та трикімнатних квартир першість залишилась за Києвом, де середня вартість оренди становить 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.

Попри зростання цін, попит на оренду залишається високим, що підтверджується скороченням терміну експозиції квартир на ринку.

У плані окупності житла без урахування амортизації та супутніх витрат середня вартість однокімнатної квартири в Києві еквівалентна 12,6 року оренди, у Львові — 13,3 року, а в Одесі — 15,5 року. Для порівняння, у 2023 році це співвідношення становило 15 років для Києва, 11 років для Львова та 17 років для Одеси.

Найдоступніша оренда житла у 2024 році, як зазначається, у Харкові. Винайняти однокімнатну квартиру в цьому місці вимагає лише 20% середньої місцевої зарплати, двокімнатної — 30%, а трикімнатної — 40%. Водночас найвитратнішою оренда залишається в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську та Києві. Саме Ужгород є антилідером за цим показником. Оренда плата за квартиру в цьому місті становить 84% від місцевої зарплати.

Статистику ЛУН підтверджують й дані онлайн-платформи для купівлі та продажу OLX. Там повідомили, що за період із січня до жовтня 2024 року попит на оренду житла в Україні збільшився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Потреба короткострокової оренди житла також значно зросла, показавши зростання на 19,3%.

Збільшення попиту пов'язане з міграцією та евакуацією українців із прифронтових регіонів до відносно безпечних міст, зміною місця проживання через роботу, прагненням покращити умови проживання чи необхідністю жити окремо. Пік активності на ринку оренди припав на серпень, коли студенти готувалися до початку нового навчального року.

Серед ключових критеріїв вибору житла орендарями вирізняються:

  • вартість;
  • район;
  • близькість до зупинок громадського транспорту або місця роботи;
  • наявність автономного опалення;
  • поверх;
  • доступ до бомбосховища;
  • наявність постійного електроживлення

Орендні ставки на однокімнатні квартири зросли майже у всіх обласних центрах України, крім Рівного, де спостерігалося зниження цін на 5%.

Лідером за вартістю оренди однокімнатного житла став Ужгород, де ціни зросли на 28%, перевищивши рівень Києва та Львова.  Значне подорожчання також відзначено у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%).

Згідно зі статистикою ЛУН, найнижчі ціни на оренду 1-кімнатної квартири в Україні у січні спостерігаються у Харкові, де середня вартість складає 4 000 гривень. Найдорожчими містами за орендною платою є Ужгород (19 000 грн), Львів (16 900 грн) та Київ (16 000 грн).

Найвища середня ціна на двокімнатні квартири у січні зафіксована в Ужгороді (23 300 грн), другу сходинку займає Київ (23 000 грн), а на третьому місці йде Львів (19 000 грн). Найдешевші двокімнатні квартири у Харкові (5 750 грн), йому зовсім трохи поступається у цьому показнику Запоріжжя (6 000 грн).  

Нагадаємо, стало відомо де в Україні мінімальні ціни на оренду житла. Цей населений пункт вас здивує.

Також ми порівнювали ціни на оренду в Києві та Варшаві. Вони суттєво відрізняються.

Європейський союз нерухомість гроші оренда ціни в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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