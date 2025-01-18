Де в Україні дешевше винаймати квартиру. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останні роки стали справжнім випробуванням для української економіки. Ринок нерухомості не став виключенням. В Україні відчутно знизився попит на квартири у новобудовах, ринок вторинної нерухомості також далекий до довоєнних показників. Втім, попит на орендне житло в Україні завжди залишається високим. Минулого року вартість оренди квартир зросла у більшості українських міст, що не завжди можна сказати про зарплати, які подекуди не встигали за цінами.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на ринку нерухомості Україні та порівнюють ціни на оренду житла з зарплатами, щоб дізнатися де в Україні найдоступніше житло.

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Де в Україні дешевше винаймати квартиру

Щоб дізнатися де в Україні доступніше житло ми розрахували співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки. Рівень середніх цін на квартири у січні ми дізнались зі статистики онлайн-платформи з нерухомості в Україні ЛУН. Дані щодо розміру середніх зарплат в Україні ми взяли з найбільшого сайту пошуку роботи в Україні Work.ua.

Порівняння зарплат та ціни на оренду житла у різних областях України у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння зарплат та ціни на оренду житла в Україні у 2025 році

Місто Середня оренда ставка у грн Середня зарплата у грн Відсоток зарплати, який йде на оренду Ужгород 19 000 22 500 84,4% Львів 16 900 24 000 70,4% Івано-Франківськ 14 000 22 000 63,6% Чернівці 11 100 21 500 51,6% Тернопіль 10 000 20 000 50% Хмельницький 10 000 20 000 50% Рівне 11 500 20 000 57,5% Луцьк 13 500 20 000 67,5% Вінниця 12 000 20 000 60% Житомир 9 000 19 000 47,3% Київ 16 000 26 000 61,5% Черкаси 9 750 20 000 48,7% Чернігів 6 250 18 000 34,7% Полтава 10 000 19 000 52,6% Харків 4 000 20 000 20% Дніпро 10 000 22 500 44,4% Кропивницький 7 000 18 000 38,8% Миколаїв 5 000 19 000 26,3% Одеса 8 000 21 500 37,2% Запоріжжя 5 000 18 500 27%

Як можна побачити з порівняння наразі найдоступніша оренда квартир спостерігається в Харкові: на 1-кімнатної квартири піде лише 20% середньої місцевої зарплати, на другому місці йде Запоріжжя (27%), а трійку лідерів замикає Чернігів (34,7%). Слід зазначити, що ці міста знаходяться близько до зони бойових дій, тому вартість оренди там значно нижча.

А ось найобтяжливішою для сімейного бюджету буде оренда в Ужгороді (84% середньої місцевої зарплати), Львові (70,4%) та Луцьку (67,5%). Київ у трійку лідерів не увійшов. Вартість оренди житла у столиці займає 61,5% місцевої зарплати.

Що відбувається на ринку оренди в Україні

Ринок нерухомості в Україні у 2024 році пережив значне зниження активності. За даними Національного банку України, кількість операцій на первинному ринку нерухомості становила лише 20% від рівня 2021 року. Це відбувається навіть з урахуванням державної програми пільгової іпотеки "єОселя", за якою за рік було видано кредитів на суму 14,6 млрд грн — рекордну для України. Раніше таких масштабних іпотечних програм у країні не існувало.

Статистика вторинного ринку нерухомості також свідчить про спад. За даними онлайн-платформи OLX, за період з січня по жовтень 2024 попит на купівлю житла знизився на 3,1% в порівнянні з 2023 роком і становить 75% від довоєнного рівня 2021 року.

При цьому у західних та центральних регіонах країни вартість житла зростає, особливо в обласних центрах. Однак у містах, які перебувають під обстрілами чи поряд із зоною бойових дій, ціни падають.

На тлі скорочення попиту на купівлю квартир ринок оренди житла демонструє стабільнішу динаміку. Так, за перші 10 місяців 2024 року попит на оренду зріс на 8,4%, порівняно з 2023 роком.

Основними причинами такого зростання експерти називають міграцію з прифронтових територій, переїзди по роботі та підготовку до навчального року. Пік попиту на оренду припав на серпень, коли студенти та сім'ї з дітьми активно шукали житло.

Найбільш популярними залишаються однокімнатні та двокімнатні квартири. У 2024 році медіанна вартість оренди квартир зросла на 20% і становить 12 000 гривень. Подорожчання торкнулося всіх типів житла: зростання цін на однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири варіювалося від 18% до 24%.

Лідером за вартістю оренди однокімнатних квартир став Ужгород, де ціни зросли на 28%, перевищивши показники Києва та Львова. Значне подорожчання також відзначено у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%).

Як змінилась медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в різних містах України у порівнянні з 2023 роком:

Ужгород: 18 543 грн (+28%)

Львів: 18 000 грн (+19%)

Івано-Франківськ: 13 247 грн (+32%)

Чернівці: 11 421 грн (+21%)

Вінниця: 11 999 грн (+20%)

Рівне: 10 500 грн (-5%)

Тернопіль: 10 000 грн (+22%)

Хмельницький: 10 000 грн (+11%)

Київ: 16 000 грн (+23%)

Житомир: 9 000 грн (+6%)

Черкаси: 9 000 грн (+13%)

Кропивницький: 6 800 грн (+13%)

Одеса: 8 500 грн (+21%)

Дніпро: 10 000 грн (+18%)

Полтава: 10 000 грн (+25%)

Суми: 5 000 грн (+25%)

Харків: 4 000 грн (0%)

Запоріжжя: 5 000 грн (0%)

Миколаїв: 5 000 грн (+11%)

Херсон: 3 000 грн (0%)

Чернігів: 6 000 грн (0%)

Луцьк: 14 000 грн (+40%)

Що буде з цінами на оренду квартир у 2025 році

Наразі не існує жодного фактора, який зміг би утримати підвищення цін на оренду. Експерти зазначають, що у 2025 році ціни на ринку нерухомості повільно зростатимуть і ринок орендного житла не є виключенням.

"Загальна тенденція цін залишається незмінною — поступове зростання. Утім, є певні регіональні особливості. Зокрема, території, наближені до зони бойових дій, мають вищий попит на подобову оренду, тому довгострокова оренда там майже не демонструє цінового зростання, а от у Києві, Ужгороді та Львові ціни на оренду стійко зростають", — зазначила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Також аналітики підкреслюють, що ринок довгострокової оренди, швидше за все, продовжить розширюватися через міграцію населення до більш безпечних регіонів і невизначеності, що спонукає потенційних покупців віддавати перевагу оренді замість купівлі. А зростання попиту на тлі зменшення кількості пропозицій призведе до підвищення цін, особливо у західних та центральних областях.

Нагадаємо, вартість оренди житла в Україні залишається значно нижчою порівняно з європейськими країнами, де оренда квартири коштує набагато дорожче. Ми провели порівняння цін на оренду в Україні та в Європі.

Крім того, в Україні діє програма "єОселя". Вона дозволяє громадянам придбати власне житло на пільгових умовах.