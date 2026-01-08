Ціни на нафту 8 січня — як тиск на РФ вплинув на ринок

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту зросли в четвер після двох днів зниження. Це пов'язано із законопроектом США про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Крім того, на ціну продовжують впливати події у Венесуелі, пише Reuters.

Яка ціна нафти 8 січня

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 59 центів, або на 0,98%, до 60,55 доларів за барель на 11:00 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 58 центів, або на 1% до 56,57 доларів.



Зростання цін зумовлене тим, що президент США Дональд Трамп ініціював просування законопроекту про санкції проти Росії, оскільки це викликає побоювання щодо подальших збоїв в експорті російської нафти.

ОПЕК+ і прогнози на 2026 рік

Аналітики Goldman Sachs поки не змінюють прогнозів на 2026 рік. Ризики є, але вони напряму залежать від того, чи переглядатиме Вашингтон санкційну політику щодо Венесуели.

У RBC Capital зазначають, що при умовах, коли США знімуть обмеження з нафтового сектору країни, це може додати на ринок сотні тисяч барелів на добу протягом року.

Крім того, міністри восьми країн альянсу ОПЕК+ підтвердили паузу в нарощуванні видобутку у першому кварталі, тобто квоти залишаються на рівні грудня.

Раніше ми писали, що у 2025 році Brent і WTI втратили майже 20% вартості — це найгірший результат за п'ять років.

Водночас, дорогоцінні метали, золото та срібло, навпаки, показали вражаюче зростання і досягли історичних рекордів.