Цены на нефть 8 января — как давление на РФ повлияло на рынок

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть выросли в четверг после двух дней снижения. Это связано с законопроектом США о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией.

Кроме того, на цену продолжают влиять события в Венесуэле, пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

Какая цена нефти 8 января

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 59 центов, или на 0,98%, до 60,55 долларов за баррель на 11:00 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 58 центов, или на 1% до 56,57 долларов.



Рост цен обусловлен тем, что президент США Дональд Трамп инициировал продвижение законопроекта о санкциях против России, поскольку это вызывает опасения относительно дальнейших сбоев в экспорте российской нефти.

ОПЕК+ и прогнозы на 2026 год

Аналитики Goldman Sachs пока не меняют прогнозов на 2026 год. Риски есть, но они напрямую зависят от того, будет ли Вашингтон пересматривать санкционную политику в отношении Венесуэлы.

В RBC Capital отмечают, что при условиях, когда США снимут ограничения с нефтяного сектора страны, это может добавить на рынок сотни тысяч баррелей в сутки в течение года.

Кроме того, министры восьми стран альянса ОПЕК+ подтвердили паузу в наращивании добычи в первом квартале, то есть квоты остаются на уровне декабря.

Ранее мы писали, что в 2025 году Brent и WTI потеряли почти 20% стоимости — это худший результат за пять лет.

В тоже время, драгоценные металлы, золото и серебро, наоборот, показали впечатляющий рост и достигли исторических рекордов.