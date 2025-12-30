Ціни на золото - яких максимумів досягнуть метали у 2026 році

Злитки золота. Фото: Unsplash

Дорогоцінні метали подорожчали у вівторок, 30 грудня. Таким чином золото, срібло та інші метали частково відіграли різке падіння, яке сталося напередодні.

Учасники ринку при цьому не поспішають виходити із золота і чекають на нові максимуми вже у 2026 році, повідомляє Reuters.

Ціни на золото 30 грудня

Спотове золото у вівторок зросло приблизно на 1,1% і торгувалося біля позначки 4378 доларів за унцію. Ще кілька днів тому ціна доходила майже до 4550 доларів, після чого ринок різко розвернувся вниз — це було найсильніше одноденне падіння з жовтня.

Ф’ючерси на золото у США з поставкою в лютому рухалися схоже — плюс близько 1,1%, до рівня 4392 долари за унцію.

Аналітики пояснюють таку поведінку тим, що наприкінці року на ринку менше гравців, будь-яка угода сильніше впливає на ціну, звідси й різкі коливання.

Чому золото так виросло за рік

Попри нинішні "гойдалки", 2025 рік для золота був дуже сильним. З початку року дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 66%.

На ціни тиснули одразу кілька факторів: очікування зниження ставок у США, геополітика, стабільний попит з боку центробанків і приплив коштів у біржові фонди, що інвестують у золото.

Що буде з ціною золота у 2026

Трейдери закладають щонайменше два зниження ставок у США у 2026 році, а для активів без відсоткового доходу це традиційно позитивний фон.

У найближчі місяці американські фінансисти прогнозують рекордне зростання золота до 5 тисяч доларів США за унцію. Такий прогноз оприлюднили аналітики Bank of America, вказавши на поєднання сигналів, які продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал.

Ціна срібла, платини та паладію

Ще різкіше поводилося срібло. Після сильного падіння напередодні воно зросло майже на 4% і торгувалося біля 74,8 долара за унцію. Раніше срібло встигло оновити історичний максимум, піднявшись вище 83 доларів. З початку року срібло додало понад 180% — значно більше, ніж золото.

Платина також відновлювалася після обвалу — плюс близько 3%, тоді як паладій, навпаки, залишався під тиском після різкого падіння на попередній сесії.

