Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Рекордне зростання — яку ціну золота очікують у 2026

Рекордне зростання — яку ціну золота очікують у 2026

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 10:20
Ціни на золото - яких максимумів досягнуть метали у 2026 році
Злитки золота. Фото: Unsplash

Дорогоцінні метали подорожчали у вівторок, 30 грудня. Таким чином золото, срібло та інші метали частково відіграли різке падіння, яке сталося напередодні.

Учасники ринку при цьому не поспішають виходити із золота і чекають на нові максимуми вже у 2026 році, повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Ціни на золото 30 грудня

Спотове золото у вівторок зросло приблизно на 1,1% і торгувалося біля позначки 4378 доларів за унцію. Ще кілька днів тому ціна доходила майже до 4550 доларів, після чого ринок різко розвернувся вниз — це було найсильніше одноденне падіння з жовтня.

Ф’ючерси на золото у США з поставкою в лютому рухалися схоже — плюс близько 1,1%, до рівня 4392 долари за унцію.

Аналітики пояснюють таку поведінку тим, що наприкінці року на ринку менше гравців, будь-яка угода сильніше впливає на ціну, звідси й різкі коливання.

Чому золото так виросло за рік

Попри нинішні "гойдалки", 2025 рік для золота був дуже сильним. З початку року дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 66%.

На ціни тиснули одразу кілька факторів: очікування зниження ставок у США, геополітика, стабільний попит з боку центробанків і приплив коштів у біржові фонди, що інвестують у золото.

Що буде з ціною золота у 2026

Трейдери закладають щонайменше два зниження ставок у США у 2026 році, а для активів без відсоткового доходу це традиційно позитивний фон. 

У найближчі місяці американські фінансисти прогнозують рекордне зростання золота до 5 тисяч доларів США за унцію. Такий прогноз оприлюднили аналітики Bank of America, вказавши на поєднання сигналів, які продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал. 

Ціна срібла, платини та паладію

Ще різкіше поводилося срібло. Після сильного падіння напередодні воно зросло майже на 4% і торгувалося біля 74,8 долара за унцію. Раніше срібло встигло оновити історичний максимум, піднявшись вище 83 доларів. З початку року срібло додало понад 180% — значно більше, ніж золото. 

Платина також відновлювалася після обвалу — плюс близько 3%, тоді як паладій, навпаки, залишався під тиском після різкого падіння на попередній сесії.

Нагадаємо раніше ми писали, хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн.

Також дізнайтеся, як ціна золота досягла свого піку у 2025 році. 

дорогоцінні метали золото срібло Платина унція
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації