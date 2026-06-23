Ціни на нафту ще будуть високими: експерт пояснив чому

Нафтопереробний завод, долари. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Швидкого падіння цін на нафту і пальне очікувати не варто. Втім, з огляду на позитивні очікування щодо перенасичення нафторинку, вартість "чорного золота" все ж може знизитися наприкінці 2026 року.

Про це сказав в інтерв’ю Новини.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Причини зниження цін на нафту

Як пояснив Олег Пендзин, на світовий ринок нафти очікує трансформація через вихід низки країн з організації ОПЕК та їхній намір збільшити обсяги видобутку сировини. Такі плани, наприклад, озвучувала влада Іраку. Втім, наростити загальний обсяг видобутку нафти — це не швидкий процес.

"Це точно затягнеться від 5 і, можливо, до 9 місяців. Тому давайте не будемо очікувати якогось потужного зниження. Хоча тенденція тішить, особливо щодо падіння цін на Urals", — сказав експерт.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу зауважив, що достатньо низькими ціни на нафту можуть бути вже наприкінці 2026 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, дизельне пальне на українських АЗС може подорожчати до 95 гривень за літ вже наприкінці літа. Про таку можливість заявив в етері Ранок.LIVE паливний експерт та засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін.

Він підкреслив, що вітчизняні АЗС повністю залежать від поставок з-за кордону, тому реагують на будь-які світові коливання. Наприклад, загострення між Іраном та Ізраїлем уже змусило великих гуртовиків змінювати свої прайси.

"Якщо не вирішиться питання з Ормузькою протокою, повернемось до тих цін які вже бачили", — зауважив Льоушкін.

Експерт додав, що якщо ситуація розвиватиметься за найгіршим сценарієм, то дизельне паливо для українських водіїв коштуватиме до 90 — 95 гривень/літр.

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців може подорожчати хліб. Це пов’язано зі зростанням витрат на виробництво і логістику. Ціни зростатимуть поступово.

Також Новини.LIVE розповідали, що пшениця на агроринку здешевшала на 200 гривень за тонну. При цьому трейдери і переробні підприємства зберігають стриманий попит на продукцію у червні. Попри це, ціни на пшеницю продовжують знижуватися.