Головна Фінанси Ціни на нафту різко впали після угоди США та Венесуели

Ціни на нафту різко впали після угоди США та Венесуели

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:32
Нафта різко подешевшала після заяви Трампа про імпорт з Венесуели
Нафтові вежі у морі. Фото: Freepik

Світові ціни на нафту різко впали 7 січня. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про те, що США імпортуватимуть венесуельську нафту на суму близько 2 мільярдів доларів. 

Нафтотрейдери відразу врахували у котируваннях зростання пропозиції на найбільшому у світі споживчому ринку, повідомляє Reuters

Читайте також:

Яка ціна нафти 7 січня

Вранці середи ціни впевнено знижувалися. Ф’ючерси на Brent подешевшали на 81 цент, до 59,89 долара за барель. Американська WTI втратила майже 1 долар й торгувалася на рівні 56,13 долара за барель. 

Падіння стало продовженням негативної динаміки попередньої сесії, коли трейдери масово переглянули прогнози щодо балансу попиту й пропозиції на найближчий рік. 

Як вплине на ринок домовленість між США та Венесуелою

Заява Трампа стала наслідком подій минулих вихідних. Після того, як США висунули жорсткі вимоги допустити американські компанії до венесуельського нафтового сектору або зіткнутися з подальшою ескалацією, Вашингтон оголосив про досягнення домовленостей щодо поставок. 

Аналітики вважають, що повернення венесуельської нафти створить додатковий тиск на ціни. У Morgan Stanley прогнозують, що у першій половині 2026 року глобальний профіцит сягне близько трьох мільйонів барелів на добу через слабкий попит і збільшення видобутку ОПЕК+.  

Раніше ми писали, що світові ціни на нафту зустріли початок 2026 рік у глибокому мінусі. За минулий рік ринок так і не зміг оговтався від надлишкової пропозиції, війни та санкцій. 

Також дізнайтеся, чому найбільший імпортер Індії зупинив закупівлю нафти з РФ

Дональд Трамп нафта Brent Венесуела WTI
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
