Нефть резко подешевела после заявления Трампа об импорте из Венесуэлы

Мировые цены на нефть резко упали 7 января. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что США будут импортировать венесуэльскую нефть на сумму около 2 миллиардов долларов.

Нефтетрейдеры сразу учли в котировках рост предложения на крупнейшем в мире потребительском рынке, сообщает Reuters.

Какая цена нефти 7 января

Утром среды цены уверенно снижались. Фьючерсы на Brent подешевели на 81 цент, до 59,89 доллара за баррель. Американская WTI потеряла почти 1 доллар и торговалась на уровне 56,13 доллара за баррель.

Падение стало продолжением негативной динамики предыдущей сессии, когда трейдеры массово пересмотрели прогнозы относительно баланса спроса и предложения на ближайший год.

Как повлияет на рынок договоренность между США и Венесуэлой

Заявление Трампа стало следствием событий прошлых выходных. После того, как США выдвинули жесткие требования допустить американские компании к венесуэльскому нефтяному сектору или столкнуться с дальнейшей эскалацией, Вашингтон объявил о достижении договоренностей по поставкам.

Аналитики считают, что возвращение венесуэльской нефти создаст дополнительное давление на цены. В Morgan Stanley прогнозируют, что в первой половине 2026 года глобальный профицит достигнет около трех миллионов баррелей в сутки из-за слабого спроса и увеличения добычи ОПЕК+.

Ранее мы писали, что мировые цены на нефть встретили начало 2026 года в глубоком минусе. За прошедший год рынок так и не смог оправился от избыточного предложения, войны и санкций.

