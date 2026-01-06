Відео
Україна
Головна Фінанси Найбільший імпортер Індії зупинив закупівлю нафти з РФ

Найбільший імпортер Індії зупинив закупівлю нафти з РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:59
Чому найбільший індійський НПЗ відмовився від російської нафти
Нафтопереробний комплекс Reliance Industries. Фото: Reliance

Найбільший приватний нафтопереробник Індії Reliance Industries зупинив закупівлі російської нафти. В компанії наголосили, що у січні не очікують жодних поставок з РФ.

Така позиція найбільшого покупця російської нафти в Індії може ще більше обвалити постачання з Росії на цей ринок, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що заявили в Reliance

У компанії спростували інформацію про те, що до НПЗ в Джамнагарі нібито прямують три танкери з російською нафтою. За словами представників Reliance, жодних поставок у січні не заплановано.

Це важливо, оскільки саме Reliance минулого року була найбільшим індійським імпортером російської сировини.

Реакція після заяв Трампа

Зазначимо, що ця нервова заява компанії пролунала відразу після того, лідер США Дональд Трамп пригрозив Індії суттєвими підвищеннями імпортних мит. 

Санкції США та ЄС уже суттєво вдарили по постачаннях. У грудні імпорт російської нафти до Індії впав до трирічного мінімуму, це менше, ніж 1,2 млн барелів на добу. Тепер, якщо Індія остаточно відпаде, лише Китай залишиться єдиним великим ринком збуту російської нафти. 

Тиск з боку США

Нагадаємо, США підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%. Частину цих тарифів напряму пов’язали із закупівлями Індією російських енергоносіїв та озброєння.

У листопаді Reliance вже оголошувала про повну зупинку імпорту нафти з РФ, згодом постачання частково відновилися. Нинішня ситуація свідчить, що пауза може стати тривалішою.

Нагадаємо, що ціни на марки нафти Brent i WTI завмерли після подій у Венесуелі і заяв США. Також ми повідомляли, як Дональд Трамп тисне на індійську владу

санкції проти Росії Індія НПЗ Роснафта нафта
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
