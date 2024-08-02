В Украине вырастут цены на молоко — на сколько подорожают молочные продукты в августе

Бутылка молока. Фото: Freepic

Из-за повышения тарифов и частых отключений электроэнергии летом 2024 года цены на молоко и молочные продукты в Украине выросли. В августе дальнейшее повышение стоимости электроэнергии и горючего может привести к еще большему подорожанию этих продуктов.

Об этом рассказал научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус в комментарии 24 канала.

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Почему дорожают молочные продукты

Эксперт отмечает, что подорожание горючего и электроэнергии окажет негативное влияние на уровень закупочных цен на молоко, как от хозяйств населения, так и от сельскохозяйственных предприятий. Стоимость электроэнергии и горюче-смазочных материалов включается в себестоимость производимой продукции, что ведет к увеличению цены молока.

"Ведь именно это является основным фактором, влияющим на уровень закупочных цен", — добавил Свиноус.

Он также добавил, что, несмотря на рост цен, на молокоперерабатывающих предприятиях сохраняется стабильный спрос на высшее молоко и экстра сорта.

На сколько вырастут цены на молоко и молочные продукты

По прогнозам Института аграрной экономики, к концу августа закупочные цены на молоко возрастут еще больше:

Молоко экстра сорта будет стоить 15,2 грн/кг без учета НДС (+7,8% в месяц).

Молоко высшего сорта — 14,9 грн/кг (+6,4% в месяц).

Молоко первого сорта — 14,4 грн/кг (+5,1% в месяц).

Что еще нужно знать

Напомним, эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно вырасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.

Мы также писали, что цены на борщовый набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.