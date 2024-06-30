Цены на медь и цветные металлы в Украине на 30 июня 2024 года

Переработка меди. Фото: Mining.com

В Украине цены на лом меди с начала июня стремительно растут, и в конце месяца эта тенденция не изменилась. В нынешних условиях сдача медного лома становится особенно выгодной для бизнеса и частных лиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.

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Где дороже всего принимают лом меди

Дороже всего принимают медный лом в больших городах Украины, таких как Киев, Одесса, Харьков и Днепр. Эти города имеют развитую инфраструктуру для переработки металлов и множество пунктов приема, что обеспечивает более высокие цены для продавцов. Особенно выгодно сдавать лом меди в столице, где конкуренция среди приемных пунктов самая большая, а условия для клиентов самые лучшие.

В этих городах также часто действуют специальные акции и предложения, дополнительно стимулирующие сдачу металлолома. Например, некоторые пункты приема могут предлагать бонусы за большие объемы медного лома или дополнительные выплаты за постоянных клиентов. Такие условия создают благоприятные возможности для тех, кто регулярно сдает медный лом, делая этот процесс еще более выгодным.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак уверен, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Новак также добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 30 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 260 до 275 грн;

Винницкая область — от 210 до 255 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 245 грн;

Житомирская область — от 190 до 245 грн;

Закарпатская область — от 195 до 230 грн;

Запорожская область — от 195 до 245 грн;

Ивано-Франковская область — от 195 до 240 грн;

Кировоградская область — от 195 до 235 грн;

Львовская область — от 195 до 235 грн;

Николаевская область — от 190 до 230 грн;

Одесская область — от 190 до 240 грн;

Полтавская область — от 195 до 230 грн;

Сумская область — от 180 до 225 грн;

Тернопольская область — от 195 до 230 грн;

Харьковская область — от 235 до 255 грн;

Хмельницкая область — от 195 до 230 грн;

Черкасская область — от 195 до 235 грн;

Черновицкая область — от 195 до 240 грн;

Черниговская область — от 195 до 245 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.