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Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в июле

14 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 14 июля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Agesteel.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В последнее время цены на лом латуни в Украине начали расти после умеренного понижения в начале июля. Спрос на этот материал снова увеличивается, что способствует росту стоимости на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июле.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Где дороже всего принимают лом латуни

На сегодняшний день продажа лома латуни является выгодным делом, ведь цены на этот металл остаются стабильно высокими. Самые выгодные условия для этого металла предлагают крупные специализированные компании с разветвленной сетью пунктов приема по всей Украине.

Особо привлекательные предложения можно найти в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса и Львов, где конкуренция между пунктами приема стимулирует высокие цены. В этих городах функционируют многочисленные компании, предлагающие выгодные условия, включая дополнительные бонусы за большие объемы утиля и удобные условия доставки.

Также стоит обратить внимание на специализированные онлайн-платформы, где можно найти актуальную информацию о ценах на латунный металлолом в разных регионах. Использование таких платформ позволяет быстро и удобно узнать ближайший пункт приема с лучшими ценами. Кроме того, некоторые компании предлагают услуги выездного приема лома, что значительно упрощает процесс для клиентов.

Цены на латунь в Украине в июле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 115 до 140 грн;
  • Винницкая область — от 110 до 135 грн;
  • Волынская область — от 115 до 135 грн;
  • Днепропетровская область — от 120 до 145 грн;
  • Житомирская область — от 115 до 135 грн;
  • Закарпатская область — от 120 до 150 грн;
  • Запорожская область — от 130 до 165 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 135 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 125 до 140 грн;
  • Львовская область — от 135 до 160 грн;
  • Николаевская область — от 145 до 165 грн;
  • Одесская область — от 135 до 160 грн;
  • Полтавская область — от 135 до 155 грн;
  • Ровенская область — от 135 до 155 грн;
  • Сумская область — от 125 до 145 грн;
  • Тернопольская область — от 130 до 155 грн;
  • Харьковская область — от 135 до 160 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 155 грн;
  • Черкасская область — от 130 до 150 грн;
  • Черновицкая область — от 125 до 145 грн;
  • Черниговская область — от 120 до 140 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Также мы собрали цены на чермет, алюминий и медь.

Еще мы сообщали, что продажа металлолома в Украине становится не только возможностью эффективно избавиться от избыточного хлама, но и дополнительным заработком. Известно, какой металл особенно выгодно сдавать.

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