Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 16 июля 2024 года

Отливка металла. Фото: generalkinematics.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы включают железо и их сплавы, содержащие углерод в количестве от 0,02 до 2,14%. Эти материалы играют одну из ведущих ролей в современной индустрии. Они находят применение в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Переработка черных металлов — это процесс восстановления этих материалов из лома и отходов. Такой подход позволяет сократить использование первичных ресурсов, снизить объем отходов и приносит значительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июле.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Переработка черных металлов заключается в превращении металлолома в новое сырье, пригодное для производства различных изделий. Этот процесс играет значительную роль в экономике и экологии, способствуя сохранению природных ресурсов, уменьшению загрязнения окружающей среды и снижению затрат на производство металла.

Черные металлы, такие как сталь и чугун, обладают высокой прочностью и твердостью благодаря своим физическим свойствам. Эти свойства делают их идеальными материалами для изготовления конструкций, которые должны выдерживать большие нагрузки. К примеру, стальные балки и колонны, применяемые в строительстве для поддержки зданий и сооружений. Среди других примеров использования черных металлов в конструкциях, которые должны выдерживать большие погрузки: автомобильные мосты, железнодорожные пути, лебедки и краны, оборудование для добычи полезных ископаемых, а также военная техника.

Производство стали в Европе началось в XIII веке. До этого времени там использовали кованое железо, которое было более мягким и менее прочным по сравнению со сталью. В то время сталь в основном производили в странах Востока, таких как Китай, Индия и Персия. В XIII веке в Европе были разработаны новые технологии производства стали, что позволило повысить эффективность производства и увеличить объемы выпускаемой продукции.

Первый способ получения железа из железной руды был изобретен в Китае около двух тысяч лет назад. Этот способ заключался в том, что железную руду смешивали с углем и нагревали в печи. В результате реакции между железом и углеродом получался чугун.

Первые железные изделия появились около четырех тысяч лет назад в Месопотамии. Они были изготовлены из метеоритного железа, отличающегося мягкостью и пластичностью по сравнению с железом, полученным из руды. Метеоритное железо является естественным соединением железа и других металлов, которое образуется при падении метеоритов на Землю. Оно содержит около 90% железа, а также небольшое количество никеля, кобальта и других элементов. Метеоритное железо было известно людям издревле и считалось редким и ценным материалом, использовавшимся для изготовления украшений, культовых предметов и оружия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Он добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3 грн до 4 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 4 грн;

Запорожская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Ивано—Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Львовская область — от 3 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 3 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.