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Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в июле

13 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 13 июля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Boston Metal
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на лом алюминия в Украине за последнюю неделю несколько выросли. Эксперты связывают это с повышенным спросом на металл в производственной отрасли и увеличением экспортных объемов, что повлекло за собой рост стоимости вторичного сырья. Поэтому сейчас очень выгодно сдавать алюминий на лом, ведь цены достигли привлекательного уровня для продавцов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 13 июля.

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Самые высокие цены на прием металлолома алюминия в Украине можно найти в крупных промышленных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса и Днепр. В этих городах работает много пунктов приема вторсырья, что создает высокую конкуренцию и стимулирует повышение цен. В частности, в Киеве и Харькове действует значительное количество крупных компаний, специализирующихся на переработке металлов, поэтому они готовы предложить более выгодные условия для сдающих металлолом.

В западных регионах, таких как Львов и Ивано-Франковск, можно найти привлекательные предложения по сдаче алюминиевого лома. Спрос на вторичное сырье в этих областях остается стабильно высоким благодаря активному развитию местных производственных предприятий. В целом, чтобы получить наивысшую цену за алюминиевый металлолом, следует исследовать предложения нескольких приемных пунктов в разных регионах и выбрать тот, который предлагает выгодные условия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в июле

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 70 до 95 грн;
  • Винницкая область — от 65 до 90 грн;
  • Волынская область — 65 до 85 грн;
  • Днепропетровская область — от 55 до 75 грн;
  • Житомирская область — от 50 до 70 грн;
  • Закарпатская область — от 55 до 80 грн;
  • Запорожская область — от 50 до 75 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 65 грн;
  • Львовская область — от 45 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 60 грн;
  • Одесская область — от 40 до 65 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 60 грн;
  • Сумская область — от 50 до 70 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 75 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 70 грн;
  • Черкасская область — от 45 до 65 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.

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