Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 1 июня 2024 года

Сталелитейный завод. Фото: Bloomberg

Цены на лом алюминия в начале июня остаются стабильными благодаря сохранению баланса между спросом и предложением на рынке. Отсутствие значительных колебаний в мировых ценах алюминия также способствует стабильности внутренних цен.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 1 июня.

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Для того чтобы сдать алюминиевый металлолом выгоднее всего, стоит обратиться в специализированные пункты приема вторичного сырья. Такие пункты имеют установленные конкурентные цены за килограмм лома и обычно готовы выкупить алюминий в любом количестве. Кроме того, такие пункты обычно принимают другие виды металлолома, что может быть удобно, если у вас есть другие металлические отходы.

Если у вас есть значительное количество алюминиевого лома, вы можете рассмотреть возможность сотрудничества с металлоломом. Там обычно способны принимать большие партии металлолома и могут даже забрать его у вас на объекте. Кроме того, они могут предложить вам дополнительные услуги, такие как сортировка или переработка лома.

Другая возможность — отправить алюминиевый лом на переработку непосредственно на заводы. Это может быть выгодно в случае больших объемов лома, поскольку заводы обычно готовы приобрести крупные партии металлолома по выгодным ценам. Однако этот вариант может быть менее удобным, поскольку вы должны будете организовать транспортировку лома на завод.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Он также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 65 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 60 грн;

Волынская область — 40 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 70 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 45 до 60 грн;

Запорожская область — от 40 до 60 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 35 до 55 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 45 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 35 до 55 грн;

Тернопольская область — от 40 до 65 грн;

Харьковская область — от 45 до 65 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 45 до 65 грн;

Черновицкая область — от 40 до 50 грн;

Черниговская область — от 45 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.