Ціни в Україні — експерти попереджають про подорожчання малини

Малина в руках. Фото: lafoy

В Україні можливе підвищення вартості малини для заморожування. Цьогоріч ціни зростуть через низку факторів.

Про це повідомляють експерти порталу EastFruit.

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Аналітики опитали учасників ринку малини для заморожування в країні і дійшли висновку, що зростання цін неминуче.

Українська малина останніми роками стала глобальним товаром, адже її активно експортують у замороженому вигляді.

За оцінками експертів, цього року кущі перезимували доволі добре, за винятком на заході країни. Тому погодний фактор не матиме вагомого впливу на обсяги виробництва. Водночас, через торішню низьку вартість багато виробників не вкладаються в обробку насаджень через дефіцит фінансів.

Саме цей негативний фактор може знизити обсяги виробництва та якість.

Ще одним негативним фактором називають мобілізацію, яка створює великі проблеми з робочою силою. Учасники ринку переконані, що вартість якісної малини для заморожування зросте на близько 25-35%. Тобто підвищиться до 50-70 грн/кг, що дорівнює від 1,2 до 1,8 долара за кілограм.

За результатами опитування EastFruit, половина з них (53%) заявила, що очікує на закупівельну вартість малини для заморозки на рівні від 40 до 69 гривень за кілограм.

Також на ринку замороженої малини фіксується певний ажіотаж, що штовхає вартість вгору.

"Багато учасників ринку України, особливо невеликих фермерів, дуже складно спрогнозувати ціну на малину, тому що вони дивляться лише на ситуацію у своєму регіоні і рідше у своїй країні в цілому. Насправді ж малина в останні роки стала по-справжньому глобальним товаром, оскільки експортується вона у замороженому вигляді, і ціни на неї формуються за межами України на підставі попиту та пропозиції на цей товар", — пояснюють експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на полицях українських магазинів злетіли ціни на низку овочів із "борщового набору". Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.

Також ми писали, що у червні 2024 року на українських ринках почала знижуватися вартість полуниці. Зараз кілограм солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше.