Цены в Украине — эксперты предупреждают о подорожании малины

Малина в руках. Фото: lafoy

В Украине возможно повышение стоимости малины для замораживания. В этом году цены вырастут из-за ряда факторов.

Об этом сообщают эксперты портала EastFruit.

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Аналитики опросили участников рынка малины для замораживания в стране и пришли к выводу, что рост цен неизбежен.

Украинская малина в последние годы стала глобальным товаром, ведь ее активно экспортируют в замороженном виде.

По оценкам экспертов, в этом году кусты перезимовали достаточно хорошо, за исключением на западе страны. Поэтому погодный фактор не повлияет на объемы производства. В то же время из-за прошлогодней стоимости многие производители не вкладываются в обработку насаждений из-за дефицита финансов.

Именно этот отрицательный фактор может снизить объем производства и качество.

Еще одним негативным фактором называют мобилизацию, создающую большие проблемы с рабочей силой. Участники рынка убеждены, что стоимость качественной малины для замораживания вырастет на около 25-35%. То есть повысится до 50-70 грн/кг, что равняется от 1,2 до 1,8 доллара за килограмм.

По результатам опроса EastFruit, половина из них (53%) заявила, что ожидает закупочную стоимость малины для заморозки на уровне от 40 до 69 гривен за килограмм.

Также на рынке замороженной малины фиксируется определенный ажиотаж, толкающий стоимость вверх.

"Много участников рынка Украины, особенно небольших фермеров, очень сложно спрогнозировать цену на малину, потому что они смотрят лишь на ситуацию в своем регионе и реже в своей стране в целом. На самом же деле малина в последние годы стала по-настоящему глобальным товаром, поскольку экспортируется она в замороженном виде, и цены на нее формируются вне Украины на основании спроса и предложения на этот товар", — объясняют эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, на полках украинских магазинов взлетели цены на ряд овощей из "борщевого набора". В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.

Также мы писали, что в июне 2024 года на украинских рынках начала снижаться стоимость клубники. Сейчас килограмм сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле.