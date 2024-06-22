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Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне

22 июня 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 22 июня 2024 года
Работники на чугунном заводе. Фото: Nickel Mines Ltd
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Ирина Шпак
редактор

После недавнего снижения цены на латунь в Украине остаются стабильными. Это создает благоприятные условия для сдачи металлолома, поскольку можно получить неплохое вознаграждение за металлические отходы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.

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Куда лучше сдавать лом латуни

Латунь можно сдавать на переработку в специализированные пункты или металлобазы. Это могут быть металлоломные заводы или предприятия, занимающиеся вторичной переработкой металлов. В таких местах материал перерабатывают, очищают от загрязнений и восстанавливают для дальнейшего использования в производстве.

Сдавать металлолом латуни на металлобазы выгодно не только для вас, но и для экологии. Переработка металлов позволяет избежать накопления отходов, уменьшает потребность в добыче первичного сырья и меньше углеродного следа по сравнению с производством металлов из первичного сырья. Таким образом, сдача лома латуни на переработку является шагом к созданию более устойчивого и экологически чистого производства.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в июне

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 110 до 140 грн;
  • Винницкая область — от 105 до 135 грн;
  • Волынская область — от 110 до 125 грн;
  • Днепропетровская область — от 120 до 135 грн;
  • Житомирская область — от 115 до 140 грн;
  • Закарпатская область — от 120 до 140 грн;
  • Запорожская область — от 130 до 140 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 125 до 140 грн;
  • Кировоградская область — от 115 до 130 грн;
  • Львовская область — от 120 до 140 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 155 грн;
  • Одесская область — от 135 до 155 грн;
  • Полтавская область — от 130 до 150 грн;
  • Ровенская область — от 125 до 140 грн;
  • Сумская область — от 115 до 130 грн;
  • Тернопольская область — от 125 до 145 грн;
  • Харьковская область — от 120 до 140 грн;
  • Хмельницкая область — от 125 до 140 грн;
  • Черкасская область — от 120 до 145 грн;
  • Черновицкая область — от 115 до 135 грн;
  • Черниговская область — от 120 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, чермет и алюминий.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.

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