Цены на зерновые в Украине на 26 августа 2024 года

Уборка урожая. Фото: B&A Genetics

В Украине цены на кукурузу за последнюю неделю существенно выросли из-за изменения условий на рынке и ограничения экспорта. Высокий спрос и колебания в поставках привели к этому значительному повышению цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 26 августа 2024 года.

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По состоянию на 26 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 766 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 26 августа 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последние дни выросла почти на более чем 150 грн за тонну. Так, вторник, 20 августа, средняя стоимость кукурузы составила 6 606 грн за тонну, а в среду, 21 августа, — 6 611 грн за тонну. В субботу, 24 августа, тонна кукурузы стоила уже 6 766 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства упали до 78 миллионов тонн, поскольку значительная часть посевных площадей была утрачена на востоке Украины. Для покрытия внутренних нужд страна требует от 12 до 15 миллионов тонн, но почти весь урожай идет на экспорт, в том числе 90% транспортируется морем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и подсолнечника.