Головна Фінанси Ціни на кукурудзу у серпні — скільки коштує тонна

Ціни на кукурудзу у серпні — скільки коштує тонна

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:30
Ціни на кукурудзу — як і чому змінилася вартість у серпні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри нестійкі погодні умови та затримки зі збиранням врожаєм, ціни на кукурудзу в Україні знижуються у серпні. Однак ситуація на агроринку повинна стабілізуватися. 

Про це повідомляє пресслужба Української універсальної біржі

Що відбувається з цінами на кукурудзу 

Як зазначають аналітики, зависокі температурні показники, які фіксувалися на півдні та сході країни, негативно вплинули на посіви різних культур, тож очікуваний врожай знизився. Водночас фермери, через невизначеність щодо кінцевого обсягу врожаю, відмовляються укладати нові угоди.

"За короткостроковим прогнозом індикативи на внутрішньому ринку сільськогосподарських культур знаходитимуться на сформованому рівні з подальшим помірним укріпленням", — йдеться у повідомленні на сайті Української універсальної біржі. 

Скільки коштує тонна кукурудзи

Станом на вівторок, 19 серпня тонна кукурудзи коштує, у середньому, 8 978 гривень, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. За останні вісім днів вартість культури подешевшала на 249 гривень.

null
Ціни на кукурудзу у серпні. Скриншот: Tripoli.land

Так, ще 11 серпня тонна кукурудзи коштувала 9 227 гривень, а вже 12 серпня подорожчала до 9 398 гривень за тонну. Однак в наступні дні кукурудза стрімко дешевшала, допоки ціна не зафіксувалася на позначці у 8 978 гривень. 

Раніше очільник комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи вплинуть жнива на валютний ринок країни. За його словами, країна впорається з цим викликом. Дізнавайтесь також, скільки збіжжя Україна переправила за кордоном морським коридором. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
