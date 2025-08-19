Цены на кукурузу — как и почему изменилась стоимость в августе

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на неустойчивые погодные условия и задержки с уборкой урожая, цены на кукурузу в Украине снижаются в августе. Однако ситуация на агрорынке должна стабилизироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской универсальной биржи.

Что происходит с ценами на кукурузу

Как отмечают аналитики, слишком высокие температурные показатели, которые фиксировались на юге и востоке страны, негативно повлияли на посевы различных культур, поэтому ожидаемый урожай снизился. В то же время фермеры, из-за неопределенности относительно конечного объема урожая, отказываются заключать новые сделки.

"По краткосрочному прогнозу индикативы на внутреннем рынке сельскохозяйственных культур будут находиться на сложившемся уровне с последующим умеренным укреплением", — говорится в сообщении на сайте Украинской универсальной биржи.

Сколько стоит тонна кукурузы

По состоянию на вторник, 19 августа тонна кукурузы стоит, в среднем, 8 978 гривен, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. За последние восемь дней стоимость культуры подешевела на 249 гривен.

Цены на кукурузу в августе. Скриншот: Tripoli.land

Так, еще 11 августа тонна кукурузы стоила 9 227 гривен, а уже 12 августа подорожала до 9 398 гривен за тонну. Однако в последующие дни кукуруза стремительно дешевела, пока цена не зафиксировалась на отметке в 8 978 гривен.

Ранее глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, повлияет ли жатва на валютный рынок страны. По его словам, страна справится с этим вызовом. Узнавайте также, сколько зерна Украина переправила за границу морским коридором.