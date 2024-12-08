Чи будуть зростати ціни на крупи до кінця 2024 року — прогноз

Ціни на крупи зросли — чи будуть продукти дорожчати в грудні
У 2024 році в Україні спостерігалося поступове зростання цін на харчові продукти, і крупи не стали винятком. Практично всі їхні види за останній час подорожчали.
Про це повідомляє 24 Канал.
Детальніше про ціни на крупи
Вчена Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомила, що згідно з даними Держкомстату, з початку року спостерігається поступове зростання цін на всі види круп.
Зокрема, ячні крупи подорожчали на 21,0 %, досягнувши 18,76 гривні за кілограм, манна крупа — на 12,7 %, до 23,98 гривні, рис — на 7,7 %, до 55,23 гривні, пшенична крупа — на 9,6 %, до 18,80 гривні, а гречка подорожчала на 7,3 %, до 30,98 гривні за кілограм. Лише пшоно зазнало незначного зниження ціни — на 2,9 %, до 24,67 гривні за кілограм.
"Протягом жовтня-листопада 2024 року ячні крупи додали в ціні 5,5 % – до 18,76 гривні за кілограм, гречка подорожчала на 4,0 % – до 30,98 гривні за кілограм, манні крупи – на 3,2 % – до 23,98 гривні за кілограм, пшеничні – на 3,1 % – до 18,80 гривні за кілограм, рис додав в ціні 1,6 % – до 55,23 гривні за кілограм", — сказала вчена.
За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в грудні 2024 року очікується поступове зростання цін на крупи на 5–7 %. Зокрема, до кінця року ціна на гречану крупу може досягти 35–40 гривень за кілограм.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в листопаді світові ціни на вершкове масло досягли рекордного рівня, як зазначає продовольча організація ООН (ФАО) у своєму щомісячному звіті. Це підвищення стало результатом значного попиту як на внутрішніх ринках, так і на міжнародній арені.
Також ми повідомляли, що за словами головної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Інни Сало, до кінця грудня в Україні очікується підвищення цін на продукти харчування. Фрукти можуть подорожчати на 10%, а овочі — на 15%.
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