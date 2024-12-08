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Ціни на крупи зросли — чи будуть продукти дорожчати в грудні

8 грудня 2024 18:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Чи будуть зростати ціни на крупи до кінця 2024 року — прогноз
Родина на закупах. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У 2024 році в Україні спостерігалося поступове зростання цін на харчові продукти, і крупи не стали винятком. Практично всі їхні види за останній час подорожчали.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Детальніше про ціни на крупи

Вчена Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомила, що згідно з даними Держкомстату, з початку року спостерігається поступове зростання цін на всі види круп.

Зокрема, ячні крупи подорожчали на 21,0 %, досягнувши 18,76 гривні за кілограм, манна крупа — на 12,7 %, до 23,98 гривні, рис — на 7,7 %, до 55,23 гривні, пшенична крупа — на 9,6 %, до 18,80 гривні, а гречка подорожчала на 7,3 %, до 30,98 гривні за кілограм. Лише пшоно зазнало незначного зниження ціни — на 2,9 %, до 24,67 гривні за кілограм.

"Протягом жовтня-листопада 2024 року ячні крупи додали в ціні 5,5 % – до 18,76 гривні за кілограм, гречка подорожчала на 4,0 % – до 30,98 гривні за кілограм, манні крупи – на 3,2 % – до 23,98 гривні за кілограм, пшеничні – на 3,1 % – до 18,80 гривні за кілограм, рис додав в ціні 1,6 % – до 55,23 гривні за кілограм", — сказала вчена.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в грудні 2024 року очікується поступове зростання цін на крупи на 5–7 %. Зокрема, до кінця року ціна на гречану крупу може досягти 35–40 гривень за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді світові ціни на вершкове масло досягли рекордного рівня, як зазначає продовольча організація ООН (ФАО) у своєму щомісячному звіті. Це підвищення стало результатом значного попиту як на внутрішніх ринках, так і на міжнародній арені.

Також ми повідомляли, що за словами головної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Інни Сало, до кінця грудня в Україні очікується підвищення цін на продукти харчування. Фрукти можуть подорожчати на 10%, а овочі — на 15%.

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