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Цены на крупы выросли — будут ли продукты дорожать в декабре

8 декабря 2024 18:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Будут ли расти цены на крупы до конца 2024 года — прогноз
Семья на покупках. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В 2024 году в Украине наблюдался постепенный рост цен на пищевые продукты, и крупы не стали исключением. Практически все их виды за последнее время подорожали.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина сообщила, что согласно данным Госкомстата, с начала года наблюдается постепенный рост цен на все виды круп.

В частности, ячневая крупа подорожала на 21,0 %, достигнув 18,76 гривны за килограмм, манная крупа — на 12,7 %, до 23,98 гривны, рис — на 7,7 %, до 55,23 гривны, пшеничная крупа — на 9,6%, до 18,80 гривны, а гречка подорожала на 7,3%, до 30,98 гривны за килограмм. Только пшено испытало незначительное снижение цены — на 2,9%, до 24,67 гривны за килограмм.

"В течение октября-ноября 2024 года ячная крупа прибавила в цене 5,5% — до 18,76 гривны за килограмм, гречка подорожала на 4,0% — до 30,98 гривны за килограмм, манная крупа — на 3,2% — до 23,98 гривны за килограмм, пшеничные — на 3,1 % — до 18,80 гривны за килограмм, рис прибавил в цене 1,6% — до 55,23 гривны за килограмм", — сказала ученая.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в декабре 2024 года ожидается постепенный рост цен на крупы на 5-7%. В частности, до конца года цена на гречневую крупу может достигнуть 35–40 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, что в ноябре мировые цены на сливочное масло достигли рекордного уровня, как отмечает продовольственная организация ООН (ФАО) в своем ежемесячном отчете. Это повышение явилось результатом значительного спроса как на внутренних рынках, так и на международной арене.

Также мы сообщали, что, по словам главной научной сотрудницы отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Инны Сало, до конца декабря в Украине ожидается повышение цен на продукты питания. Фрукты могут подорожать на 10%, а овощи — на 15%.

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