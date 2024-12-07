Вершкове масло подорожчало на майже 50% — дані ООН

Молочний відділ в магазині. Фото: УНІАН

Світові ціни на вершкове масло в листопаді побили черговий рекорд, досягнувши історичного максимуму. Основними причинами стали активний попит як на внутрішніх ринках, так і в міжнародній торгівлі.

Про це йдеться у щомісячному звіті продовольчої організації ООН (ФАО).

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Згідно зі звітом ООН, у країнах Євросоюзу ціни на вершкове масло з початку 2024 року зросли майже на 50%. Таке подорожчання пов’язане не лише з глобальним попитом, але й зі зростанням світових цін на молоко через скорочення його виробництва в Європі. Аналогічна ситуація спостерігається й із сиром — ціни підвищуються через обмежені можливості задовольнити зростаючий імпортний попит.

Ціни на рослинні олії цього року також демонструють стрімке зростання, досягнувши найвищого рівня з 2022 року. Основною причиною цього стало скорочення постачань на світовий ринок, що створило додатковий тиск на ціноутворення.

Водночас глобальні ціни на пшеницю демонструють поступове зниження щомісяця завдяки збільшенню поставок на ринок.

Ціни на м’ясо також зазнали змін: міжнародна вартість свинини впала, а ціни на баранину знизилися через валютні коливання. Значні експортні поставки з ключових регіонів-виробників спричинили здешевлення м’яса птиці. Тим часом ціни на яловичину залишаються стабільними.

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця грудня в Україні експерти Інституту аграрної економіки прогнозують відчутне зростання цін на продукти. Найбільше можуть подорожчати овочі — до 15%, а вартість фруктів, ймовірно, підвищиться на 10%.

Також ми розповідали, що в Україні ціни на сири продовжують зростати, оскільки виробники змушені реагувати на постійне подорожчання сирого молока. Така тенденція створює додатковий тиск на споживчий ринок і впливає на загальну динаміку цін на молочну продукцію.