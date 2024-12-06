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На скільки зростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

6 грудня 2024 17:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Овочі та фрукти дорожчають — на що зростуть ціни в грудні
Овочі в магазині. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні до кінця грудня прогнозують підвищення цін на продукти. Фрукти можуть подорожчати до 10%, а овочі — до 15%.

Про це розповіла головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інститут аграрної економіки Інна Сало в коментарі 24 Каналу.

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Які продукти подорожчають у грудні

Експертка повідомила, що за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у грудні ціни на яблука та виноград можуть підвищитися до 10%.

"Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини — до 85 гривень за кілограм, лимони — 65 гривень за кілограм, мандарини — 80 гривень, банани — до 60 гривень", — сказала вона.

Науковиця додала, що станом на кінець листопада 2024 року ціни на овочі борщового набору зросли порівняно з кінцем жовтня. Зокрема:

  • Картопля подорожчала на 9,8%, до 32,82 грн/кг.
  • Буряк зріс у ціні на 13,5%, до 19,45 грн/кг.
  • Морква подорожчала на 9,8%, до 29,13 грн/кг.
  • Цибуля ріпчаста зросла в ціні на 1,7%, до 18,25 грн/кг.

Водночас ціна на білокачанну капусту знизилася на 3,2% і наразі становить 30,92 грн за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді ринок м’яса демонстрував майже стабільну ситуацію порівняно з жовтнем. Хоча вартість більшості популярних видів м’яса у роздрібних магазинах залишилася без значних змін, окремі позиції все ж подорожчали.

Ми також писали, що українські виробники сиру поступово підвищують ціни на свою продукцію. Це зумовлено безперервним подорожчанням сирого молока, яке є ключовим компонентом у виробництві.

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