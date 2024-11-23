Тариф на газ та електроенергію з 1 грудня — чи підвищать ціни на комуналку

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 грудня в Україні не буде змінено тарифи на газ та електроенергію. Для споживачів "Нафтогазу" ціна газу залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубічний метр, що охоплює близько 98% українських родин. Водночас тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн за кожну кВт*год.

Новини.LIVE розповідають, які будуть тарифи на комунальні послуги з 1 грудня в Україні.

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Відомо, що в грудні тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним і становитиме 4,32 грн за кВт*год. Для споживачів, які встановили двозонний лічильник, у нічний період (з 23:00 до 07:00) діятиме знижка, і вони платитимуть лише 2,16 грн за кВт*год, що є значною економією.

Будь-який споживач може звернутися до свого постачальника та встановити багатозонний лічильник, щоб скористатися вигідними тарифами. У денний час (з 07:00 до 23:00) тариф залишатиметься без змін на рівні 4,32 грн за кВт*год.

Тарифи на газ в грудні

Нафтогаз України продовжує постачати газ за річною фіксованою ціною для 98% побутових споживачів, що становить понад 12 млн домогосподарств. Вартість газу залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме для всіх клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.

У грудні 2024 року ціна на газ для побутових споживачів залежатиме від постачальника. Найнижчий тариф пропонує "Енеджі трейд груп" — 7,799 грн за кубометр. "Нафтогаз України" та "Тернопільоблгаз збут" встановили однакову ціну — 7,96 грн за кубометр, а "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр.

Дещо вищі тарифи у "Галнафтогазу" — 7,99 грн за кубометр, "Київських енергетичних послуг" і "Дніпровських енергетичних послуг" — по 8,46 грн за кубометр. Найвища ціна зазначена у "СвітлоГазу" — 9,99 грн за кубометр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України не передбачає змін у тарифах на газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Проте, враховуючи поточні труднощі в енергетичній галузі, з 2026 року планується поетапне наближення цих тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Також ми повідомляли, що в Україні цієї осені громадянам почали надсилати "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про плату за технічне обслуговування загальнобудинкових мереж багатоквартирних будинків.