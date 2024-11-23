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Цены на коммуналку с 1 декабря — какие будут тарифы на свет и газ

23 ноября 2024 10:43
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря — повысят ли цены на коммуналку
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 декабря в Украине не будут изменены тарифы на газ и электроэнергию. Для потребителей "Нафтогаза" цена газа будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубический метр, что охватывает около 98% украинских семей. В то же время, тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за каждую кВт*ч.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря в Украине.

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Известно, что в декабре тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным и составит 4,32 грн за кВт*ч. Для потребителей, установивших двухзонный счетчик, в ночной период (с 23:00 до 07:00) будет действовать скидка, и они будут платить только 2,16 грн за кВт*ч, что является значительной экономией.

Любой потребитель может обратиться к поставщику и установить многозонный счетчик, чтобы воспользоваться выгодными тарифами. В дневное время (с 07:00 до 23:00) тариф будет оставаться без изменений на уровне 4,32 грн за кВт*ч.

Тарифы на газ в декабре

Нефтегаз Украины продолжает поставлять газ по годовой фиксированной цене для 98% бытовых потребителей, что составляет более 12 млн домохозяйств. Стоимость газа остается на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать для всех клиентов компании, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

В декабре 2024 года цена газа для бытовых потребителей будет зависеть от поставщика. Самый низкий тариф предлагает "Энеджи трейд групп" — 7,799 грн за кубометр. "Нафтогаз Украины" и "Тернопольоблгаз сбыт" установили одинаковую цену — 7,96 грн за кубометр, а "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр.

Несколько выше тарифы у "Галнефтегаза" — 7,99 грн за кубометр, "Киевских энергетических услуг" и "Днепровских энергетических услуг" — по 8,46 грн за кубометр. Самая высокая цена указана в "СвітлоГазу" — 9,99 грн за кубометр.

Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк Украины не предусматривает изменений в тарифах на газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Однако учитывая текущие трудности в энергетической отрасли, с 2026 года планируется поэтапное приближение этих тарифов к экономически обоснованному уровню.

Также мы сообщали, что в Украине этой осенью гражданам стали присылать третью квитанцию за природный газ. Речь идет о плате за техническое обслуживание общедомовых сетей многоквартирных домов.

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