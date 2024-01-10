Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 10 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является очень важным материалом для современной промышленности благодаря ее уникальным свойствам. В электротехнике она используется как хороший проводник электричества. В строительстве медь используют для изготовления труб, кровельных материалов, водостоков и дренажных систем из-за ее прочности и стойкости к коррозии. В автомобилестроении она используется в радиаторах, кондиционерах и других компонентах благодаря своей высокой теплопроводности. Кроме того, из этого металла часто производится оборудование и инструменты. Наконец, медь находит применение в производстве ювелирных изделий, монет, предметов искусства и декоративных изделий. Переработка меди способствует не только уменьшению негативного влияния на окружающую среду, но может служить дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в январе.

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Интересные факты о меди

Большинство меди содержится в рудах, и ее необходимо выплавить или вытащить из руды для обеспечения чистоты, прежде чем ее можно будет использовать. Но иногда природные химические реакции могут способствовать созданию самородной меди.

Медные артефакты разбросаны по всем историческим местам. Крошечное шило, или заостренный инструмент, датированный 5100 годом до нашей эры, был похоронен вместе с женщиной среднего возраста в древнем селе в Израиле. В Древнем Египте люди использовали медные сплавы для изготовления украшений, в том числе колец на пальцы ног. Исследователи также обнаружили в Израиле массивные медные рудники X века до нашей эры. Возможно, именно медь была даже первым загрязнителем окружающей среды, которым люди пользовались еще около 7000 лет назад.

Медь становится зеленой из-за реакции окисления; то есть она теряет электроны при контакте с водой и воздухом. Эта окислительная реакция является причиной того, что покрытая медью Статуя Свободы в США имеет зеленый, а не оранжево-красный цвет.

Людям нужно употреблять медь в своем рационе. По данным Национальной медицинской библиотеки США, этот металл является важным микроэлементом, который имеет решающее значение для формирования эритроцитов. К счастью, медь можно найти в разных продуктах, включая зерновые, бобы, картофель и листовую зелень.

Однако слишком много меди — это плохо. Поглощение большого количества металла может вызвать боль в животе, рвоту и желтуху (желтый оттенок кожи и глазных белков, который может указывать на неправильное функционирование печени) в краткосрочной перспективе. Длительное влияние может привести к таким симптомам, как анемия, судороги и диарея, которая часто бывает кровавой и может иметь синий цвет.

Как правильно сдавать медь

Как отмечалось ранее, медь является ценным металлом, широко применяемым в различных отраслях промышленности. Стоимость меди на пунктах приема вторсырья может значительно изменяться в зависимости от состояния, примесей, формы материала, а также от конкретного пункта приема.

Для максимизации прибыли от сдачи медного лома рекомендуется тщательно очистить медные изделия от посторонних материалов и других металлов. Лом с высоким содержанием меди, такой как прокатная медь, всегда имеет высокую стоимость и будет оцениваться дороже.

Кроме того, приемные пункты с удовольствием принимают кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками. Однако медные кабели, подвергшиеся сильному окислению после удаления изоляции путем сжигания, будут иметь меньшую стоимость.

Цены на лом меди в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 10 января 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 250 грн;

Винницкая область — от 190 до 225 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 230 грн;

Житомирская область — от 150 до 170 грн;

Закарпатская область — от 150 до 175 грн;

Запорожская область — от 210 до 230 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн;

Кировоградская область — от 200 до 220 грн;

Львовская область — от 170 до 205 грн;

Николаевская область — от 200 до 240 грн;

Одесская область — от 220 до 255 грн;

Полтавская область — от 180 до 210 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 175 грн;

Харьковская область — от 210 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 210 грн;

Черкасская область — от 150 до 180 грн;

Черновицкая область — от 150 до 190 грн;

Черниговская область — от 190 до 210 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы , чермета и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.