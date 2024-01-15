Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 15 січня 2024 року

Виплавка металу. Фото: westmettrade.com

Мідь є вкрай важливим матеріалом для сучасної промисловості. У найближчі роки цей метал може подорожчати на 75%. За словами експертів, на ринку очікують суттєвий розрив між попитом та пропозицією на мідь. Зростання попиту на мідь провокує перехід на джерела зеленої енергетики. Водночас прогнозують перебої з постачанням металу. Таким чином, здавання міді на переробку може стати досить вигідним джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у січні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь має червоно-помаранчевий колір та металевий блиск. Вона м'яка та добре деформується, що дозволяє виробляти різноманітні вироби. Цей метал володіє високою електропровідністю, що робить його ідеальним матеріалом для виробництва електричних провідників та кабелів. Мідь має високу стійкість до корозії, що робить її важливим матеріалом для водопровідних систем та інших трубопровідних систем.

Також цей метал широко використовується в промисловості для виробництва електроніки, електричних машин, теплопровідних матеріалів та інших важливих компонентів. Мідь відіграє важливу роль у багатьох аспектах нашого життя та технологій і залишається одним із ключових металів у різних галузях промисловості.

Як правильно здавати мідь

Вартість міді на пунктах прийому вторинної сировини може значно змінюватись в залежності від стану, домішок, форми матеріалу, а також від конкретного пункту прийому.

Для максимізації прибутку від здачі мідного брухту рекомендується ретельно очистити мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших металів. Лом із високим вмістом міді, такий як прокатна мідь, завжди має найвищу вартість і буде оцінюватися дорожче.

Крім того, пункти прийому із задоволенням приймають кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками. Однак мідні кабелі, що зазнали сильного окислення після видалення ізоляції шляхом спалювання, матимуть меншу вартість.

Ціни на брухт міді в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 15 січня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 225 до 250 грн;

Вінницька область — від 195 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 205 до 230 грн;

Житомирська область — від 145 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 170 грн;

Запорізька область — від 200 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 205 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 220 грн;

Львівська область — від 180 до 200 грн;

Миколаївська область — від 215 до 240 грн;

Одеська область — від 220 до 255 грн;

Полтавська область — від 185 до 210 грн;

Сумська область — від 185 до 205 грн;

Тернопільська область — від 160 до 175 грн;

Харківська область — від 220 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 210 грн;

Черкаська область — від 155 до 180 грн;

Чернівецька область — від 155 до 175 грн;

Чернігівська область — від 190 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.