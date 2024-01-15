Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: westmettrade.com

Медь является очень принципиальным материалом для современной индустрии. В ближайшие годы этот металл может подорожать на 75%. По словам экспертов, на рынке ожидается существенный разрыв между спросом и предложением на медь. Рост спроса на медь провоцирует переход на источники зеленой энергетики. В то же время прогнозируют перебои со снабжением металла. Таким образом, сдача меди на переработку может стать достаточно выгодным источником дохода.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в январе.

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Интересные факты о меди

Медь имеет красно-оранжевый цвет и металлический блеск. Она мягкая и хорошо деформируется, что позволяет производить всевозможные изделия. Этот металл обладает высокой электропроводностью, что делает его идеальным материалом для производства проводников и кабелей. Медь обладает высокой стойкостью к коррозии, что делает ее важным материалом для водопроводных систем и других трубопроводных систем.

Этот металл широко используется в промышленности для производства электроники, электрических машин, теплопроводных материалов и других важных компонентов. Медь играет немаловажную роль во многих аспектах нашей жизни и технологий и остается одним из ключевых металлов в различных отраслях промышленности.

Как правильно сдавать медь

Стоимость меди на пунктах приема вторсырья может значительно изменяться в зависимости от состояния, примесей, формы материала, а также от конкретного пункта приема.

Для максимизации прибыли от сдачи медного лома рекомендуется тщательно очистить медные изделия от посторонних материалов и других металлов. Лом с высоким содержанием меди, такой как прокатная медь, всегда имеет высокую стоимость и будет оцениваться дороже.

Кроме того, пункты приёма с удовольствием принимают кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками. Однако медные кабели, подвергшиеся сильному окислению после удаления изоляции путем сжигания, будут иметь меньшую стоимость.

Цены на лом меди в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 января 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 225 до 250 грн;

Винницкая область — от 195 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 205 до 230 грн;

Житомирская область — от 145 до 170 грн;

Закарпатская область — от 150 до 170 грн;

Запорожская область — от 200 до 230 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 205 грн;

Кировоградская область — от 200 до 220 грн;

Львовская область — от 180 до 200 грн;

Николаевская область — от 215 до 240 грн;

Одесская область — от 220 до 255 грн;

Полтавская область — от 185 до 210 грн;

Сумская область — от 185 до 205 грн;

Тернопольская область — от 160 до 175 грн;

Харьковская область — от 220 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 210 грн;

Черкасская область — от 155 до 180 грн;

Черновицкая область — от 155 до 175 грн;

Черниговская область — от 190 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.