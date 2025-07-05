Цены на зерно и хлеб — что будет со стоимостью после жатвы

Человек прячет в руках деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Урожай зерновых в Украине в 2025 году может быть на хорошем уровне, хотя существует риск, что показатели будут хуже из-за капризов погоды. В то же время цены на хлеб в этом году не претерпят кардинальных изменений при одном условии.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, от чего будут зависеть цены на хлебобулочные изделия в Украине.

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Цены на хлебные изделия из муки практически не изменятся, если после жатвы урожай пшеницы будет на достаточном уровне. Как рассказал генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль, кроме зерна, на рост стоимости этой продукции будут влиять и некоторые другие факторы.

Он объяснил, что во время межсезонья, когда уже понятно, какими будут объемы урожая, годовые фонды и запасы продовольственной пшеницы, то хлеб печеный и макаронные изделия ежемесячно дорожают более чем на 1%.

"Поэтому мы говорим о том, что цена на хлеб традиционно в ближайшие годы будет плавно расти также из-за увеличения других статей расходов", — подчеркнул Коваль.

Напомним, что вскоре для украинцев подешевеют некоторые продукты. Снижение цен ожидаются уже в июле. Узнавайте также, как изменились цены в Украине с 2024 года.